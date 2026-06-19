Sạt lở 80m trên tuyến giao thông huyết mạch ở tỉnh An Giang

Ngày 19/6, Sở Xây dựng An Giang cho biết đã phát cảnh báo hạn chế tốc độ phương tiện thủy và bố trí báo hiệu đường thủy, đường bộ qua khu vực sạt lở bờ phải kênh Tri Tôn-Hậu Giang, tiếp giáp đường tỉnh 945 (ấp Huệ Đức, xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Tuyến Đường tỉnh 945 được đầu tư xây dựng, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, tạo diện mạo mới và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Cô Tô.

Ông Nguyễn Văn Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô cho biết qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số đoạn thuộc tuyến Đường tỉnh 945, đoạn qua ấp Huệ Đức đã xảy ra tình trạng sụp lún, gây sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ông Văn, hiện tuyến Đường tỉnh 945, đoạn km35+070 đến km35+120 (thuộc địa phận ấp Huệ Đức, xã Cô Tô), tuyến đường tiếp giáp tuyến đường thủy kênh Tri Tôn-Hậu Giang xảy ra tình trạng sụp, lún gây sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 80 mét.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô đã đề nghị Sở Xây dựng tỉnh xem xét, hỗ trợ khắc phục, gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở với chiều dài khoảng 80 mét.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng An Giang đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương đề xuất phương án xử lý, khắc phục, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Do đoạn đường bị ảnh hưởng nằm tiếp giáp kênh Tri Tôn-Hậu Giang và vẫn có dấu hiệu tiếp tục sụp lún, Sở Xây dựng An Giang đã đề nghị Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa phía Nam khảo sát, cắm biển báo hạn chế tốc độ đối với phương tiện thủy lưu thông qua khu vực này. Giải pháp này nhằm giảm tác động của sóng do tàu, thuyền tạo ra, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ ven kênh.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng An Giang đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô bố trí biển báo, đèn cảnh báo vào ban đêm và tổ chức cảnh báo từ xa để người tham gia giao thông nhận biết khu vực nguy hiểm; đồng thời thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông khi cần thiết.

Trường hợp phát sinh khó khăn hoặc vượt thẩm quyền, địa phương cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết./.

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