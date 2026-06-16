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Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Từ 17-18/6/2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội.

Hùng Mạnh
Lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 16/6, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Cụ thể, trong các ngày từ 17/6 đến 18/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút; từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ; từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ các ngày từ 17/6 đến 18/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm đối với các xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: Cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: Cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: Đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố đồng thời đề nghị, Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố yêu cầu, tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phân luồng giao thông #Đại hội phụ nữ #thành phố Hà Nội TP. Hà Nội
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KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC

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