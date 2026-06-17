Dự án kết nối giao thông miền núi nguy cơ lỡ hẹn về đích cuối tháng 6

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu.

Cụ thể, Gói thầu XL-11, sản lượng thi công thời gian gần đây có nhiều chuyển biến, song, khối lượng các công việc còn lại cũng rất lớn.

Trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cảnh báo gói thầu có nguy cơ không hoàn thành theo tiến độ hợp đồng nếu các nhà thầu như: Công ty Đông Đô 6, Công ty Đông Đô (Thăng Long) không có các giải pháp cụ thể đối với từng mũi thi công, từng hạng mục thi công còn lại để đẩy nhanh tiến độ.

Dù sản lượng thi công đạt khoảng 96% giá trị hợp đồng, tiến độ thi công gói thầu cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh, Gói thầu XL-07 tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra (trước ngày 30/6/2026) do khối lượng còn lại lớn tập trung vào vị trí sạt lở ta luy dương tại Km126+040-Km126+200 (bên trái tuyến) và nhà thầu chưa chủ động điều chỉnh biện pháp thi công để phù hợp với điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực này.

Tại một số gói thầu (XL-01, XL-03, XL-04, XL-10), hệ thống an toàn giao thông chưa hoàn thành và cần phải kiểm tra, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Để đẩy nhanh hoàn thành dự án, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án 2, các nhà thầu có mặt tại công trường đến hết ngày 30/6/2026 để kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu, bổ sung các mũi thi công, tổ chức thi công “3 ca” liên tục đối với các đoạn xử lý sạt lở ta luy; có giải pháp thi công phù hợp triển khai đồng thời tường chắn rọ đá và công tác đào nền đường xử lý sạt trượt; thi công hệ thống an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa mặt đường; thi công cuốn chiếu các hạng mục móng, mặt đường ngay sau thi công xong nền đường trên các đoạn tuyến còn lại.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cũng lưu ý chủ đầu tư theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng thi công hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của từng gói thầu, từng nhà thầu, từng mũi thi công bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ cam kết; kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết./.

Dự án gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200km, trong đó tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (qua 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu) với chiều dài khoảng 147km; tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài-Lào Cai với chiều dài khoảng 53km. Dự án này được khởi công từ tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng, tương đương 236,673 triệu USD gồm: 188,363 triệu USD vốn vay ADB; 4,481 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia và 43,829 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh Lai Châu, Lào Cai và các địa phương khác có liên quan về Thủ đô Hà Nội, nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai. ​

Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc sẽ hoàn thành trước ngày 30/6 Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh Lai Châu, Lào Cai và các địa phương khác, thúc đẩy an sinh xã hội.