Hành khách có thể được hoàn tiền vé nếu chuyến bay chậm trên 4 tiếng

Hành khách có thể được hoàn trả toàn bộ tiền vé máy bay nếu chậm chuyến trên 4 tiếng - đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo Điều 36 về nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chậm chuyến, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ.

Cụ thể, đối với trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn, nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương.

Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, người vận chuyển có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Trường hợp hành khách không đồng ý, người vận chuyển hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng. Người vận chuyển bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay.

Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ thực hiện 1 lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang quy định tại Điều 38 Nghị định này;

Quy định hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé, hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng, bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ áp dụng đối với trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ thực hiện các quy định trên. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không.

Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22 giờ hôm trước đến trước 7 giờ hôm sau phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách. Trường này không áp dụng trong trường hợp hành khách chấp nhận hoàn vé.

Các quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển về bảo đảm ăn, uống, nghỉ cho hành khách ở trên chỉ áp dụng cho hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại; phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại; nghĩa vụ công bố thông tin, nghĩa vụ báo cáo của người vận chuyển trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, hành khách bị từ chối vận chuyển.

Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về vận tải hàng không quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 về kinh doanh vận tải hàng không; thuê, mua tàu bay để hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam; vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa và trách nhiệm dân sự; điều phối giờ đi, đến tại cảng hàng không.

Điều 36 của Nghị định số 208/2026/NĐ-CP cũng xác định quy định lịch bay căn cứ. Theo đó, lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của người vận chuyển để đặt chỗ, bán vé cho hành khách, phiên bản cập nhật đến thời điểm 15 giờ (giờ Hà Nội - thời điểm chốt dữ liệu) của hôm trước ngày dự kiến khai thác.

Dữ liệu của lịch bay căn cứ phải được chuyển vào hệ thống dữ liệu của người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách và thời gian đi dự kiến theo lịch bay này phải được hiển thị tại cột thời gian đi dự kiến theo lịch bay (STD) trên hệ thống màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) tại cảng hàng không.

Lịch bay căn cứ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của người vận chuyển để hành khách có thể tiếp cận được đối với các chuyến bay nội địa.

Theo đó, các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình sẽ được dựa trên quy định lịch bay căn cứ này./.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh cảng hàng không Nghị định số 205/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không... có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

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