Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đánh giá việc triển khai thi công của các nhà thầu đang bị chậm mặc dù theo kế hoạch, dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ sẽ hoàn thành trong quý II/2027, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay, sản lượng theo báo cáo khoảng hơn 21% giá trị hợp đồng, chậm hơn 5% so với kế hoạch. Khối lượng thi công còn lại rất lớn.

Nguyên nhân chậm được Bộ Xây dựng chỉ ra là do các nhà thầu chưa huy động đủ một số mũi thi công, đặc biệt là nhân công.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân ngăn cản thi công; bám sát hiện trường, rà soát toàn bộ tiến độ thi công tổng thể, chi tiết của các nhà thầu, chỉ đạo tư vấn, nhà thầu khẩn trương bố trí nhân lực, thiết bị, thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại khối lượng bị chậm.

Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn, nhà thầu (Cienco8, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng cầu 75; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn) phải đặc biệt quan tâm, bố trí đầy đủ các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công bệ, thân, xà mũ của các trụ cầu để tiến hành lao lắp dầm.

Thời gian tới, nếu nhà thầu nào chậm, Ban Quản lý dự án Đường sắt phải có kế hoạch điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và giải ngân của dự án.

Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ có tổng chiều dài hơn 8km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như: hoàn thiện một hầm (mặt đường, hệ thống an toàn giao thông), 3 cầu với tổng chiều dài hơn 4km và gần 3km tuyến kết nối./.

8 hầm trên cao tốc Bắc-Nam sẽ hoàn thành thi công mở rộng trong năm nay Các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được Bộ Xây dựng hoàn thành đầu tư mở rộng trong năm nay nhằm tăng năng lực lưu thông.