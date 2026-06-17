Hà Nội rào chắn đường Văn Cao phục vụ thi công ga S1 từ ngày 18/6

Ngày 17/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết để phục vụ thi công nhà ga S1 (ga Quần Ngựa) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc, chủ đầu tư và nhà thầu được phép điều chỉnh rào chắn trên đường Văn Cao. Thời hạn thi công từ ngày 18/6/2026 đến 15/4/2027.

Cụ thể, điều chỉnh tổ chức rào chắn cố định dải phân cách giữa đường Văn Cao và toàn bộ lòng đường Văn Cao hiện trạng (phía sân Vận động Quần Ngựa); Tổ chức rào chắn cố định dải phân cách giữa đường Văn Cao và một phần lòng đường Văn Cao hướng đi Nguyễn Chí Thanh và ngược lại.

Mặt đường Văn Cao còn lại hướng đi Nguyễn Chí Thanh còn lại 10.25m (3 làn), hướng đi Hồ Tây còn lại 7m (2 làn) để phục vụ tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Về phương án tổ chức giao thông, trên cơ sở hiện trạng tuyến đường Văn Cao và bổ sung một số nội dung sau: Bổ sung biển hạn chế tốc độ 40km/h, biển cấm dừng đỗ phạm vi rào chắn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông an toàn; bổ sung các điểm quay đầu trước phạm vi rào chắn để các phương tiện có nhu cầu quay đầu đi Liễu Giai hoặc ngược lại.

Để đảm bảo an toàn thi công và giao thông qua khu vực này, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí đầy đủ rào tôn, barie, cọc tiêu, biển báo, đèn báo hiệu, hệ thống chiếu sáng tạm trên tuyến đường thi công để đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua; Bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Cùng với đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi..) tại công trường.

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định.

Đồng thời chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn ga S1 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện đảm bảo theo đúng giấy phép thi công và công tác đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh môi trường trong thời gian thi công của chủ đầu tư.

Ban duy các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Ngoài ra, chủ đầu tư chủ động phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố để thống nhất phương án di chuyển và hoàn trả hệ thống hạ tầng xe buýt đảm bảo phù hợp với phương án tổ chức thi công của dự án, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường; Phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an Phường Ngọc Hà có phương án điều tiết giao thông, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là trong các giờ cao điểm trong phạm vi thi công của dự án.

Cùng với đó, chủ đầu tư cũng xây dựng kế hoạch và phương án triển khai các hạng mục rào chắn thi công trên đường đang khai thác tiếp theo trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường; Rà soát, đề xuất phương án và tiến độ rào chắn trên toàn tuyến để phù hợp với hiện trạng hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư căn cứ tiến độ dự án để báo cáo liên ngành điều chỉnh phạm vi rào chắn đảm bảo tối đa mặt đường cho các phương tiện lưu thông được thuận lợi. Trong các ngày Lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải,… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông (chỉ được phép rào chắn cố định sau khi đã di chuyển xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngang đường Văn Cao, đường Hoàng Hoa Thám để đảm bảo mặt đường cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn)./.

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đường sắt đô thị kết nối Văn Cao với Hòa Lạc Tuyến đường sắt đô thị số 5, kết nối Văn Cao với Hòa Lạc, có tổng mức đầu tư 65.404 tỷ đồng, có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao-Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), dài khoảng 39,6km.

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