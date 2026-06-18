Đà Nẵng đưa cặp phà vỏ thép 30 tấn vào hoạt động

Sáng 18/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tấn Hùng cho biết sau thời gian vận hành thực tế để hiệu chỉnh, hoàn thiện các trang thiết bị kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, xã đảo Tam Hải đã đưa cặp phà mới, có công suất lớn, thiết bị đi biển hiện đại vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên đảo, thay thế cho chiếc phà cũ vừa có công suất nhỏ, xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Hai phà vỏ thép được đóng mới trong giai đoạn 2024-2026, có tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương đã hoàn thành, đưa vào hoạt động phục vụ người dân xã đảo Tam Hải có trọng tải 30 tấn, động cơ diesel tự hành.

Cặp phà mới mỗi chiếc có chiều dài 30,6m, rộng gần 8,2m, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại trong quá trình vận hành, thiết bị cứu sinh, áo phao. Các nhân viên vận hành cặp phà mới đều qua đào tạo, đáp ứng đầy đủ các chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Cặp phà mới đã hoàn thành, đưa vào hoạt động trên tuyến đường thủy Tam Quang-Tam Hải được kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, giảm tình trạng quá tải và không đảm bảo an toàn của các phà cũ vì đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hai phà mới đưa vào hoạt động sẽ đảm an toàn giao thông đường thủy, giảm tình trạng quá tải và không đảm bảo an toàn của các phà cũ vì đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Cặp phà mới còn hỗ trợ phát triển du lịch và giao thương cho xã đảo Tam Hải, tăng khả năng kết nối xã đảo Tam Hải với đất liền và các khu vực lân cận.

Đảo Tam Hải là xã đảo nên phần lớn cộng đồng dân cư sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và kinh doanh dịch vụ, thương mại, du lịch.

Việc đưa cặp phà mới vào hoạt động không những đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm của người dân trên tuyến giao thông đường thủy Tam Quang-Tam Hải và ngược lại mà còn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại của khách tham quan đến xã đảo ngày càng tăng.

Xã đảo Tam Hải đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nước sạch phục vụ sinh hoạt, nâng cấp chất lượng dịch vụ, giữ gìn tài nguyên du lịch hoang sơ và bảo vệ môi trường để trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc, trở thành cực phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp ở phía Nam thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030./.

Đà Nẵng: Bến phà Tam Quang-Tam Hải hoạt động trở lại Sau gần hai ngày dừng hoạt động để phòng ngừa rủi ro do bão số 10, sáng 29/9, bến phà Tam Quang-Tam Hải, nối từ xã đất liền Núi Thành đến xã đảo Tam Hải đã hoạt động trở lại.