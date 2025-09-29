Đà Nẵng: Bến phà Tam Quang-Tam Hải hoạt động trở lại

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tấn Hùng cho biết sau gần hai ngày dừng hoạt động để phòng ngừa rủi ro do bão số 10, sáng 29/9, bến phà Tam Quang-Tam Hải, nối từ xã đất liền Núi Thành đến xã đảo Tam Hải đã hoạt động trở lại.

Cùng thời điểm này, tuyến đò ngang nối từ xã Tam Anh đến xã đảo Tam Hải cũng được phép hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong khi đó, đến ngày 30/9, dựa trên cơ sở đánh giá về tình hình bão số 10, giao thông trên tuyến đường thủy nội địa Hội An-Cù Lao Chàm, xã đảo Tam Hiệp, thành phố Đà Nẵng mới được phép hoạt động trở lại nhằm tránh rủi ro trên biển.

Hằng ngày, bến phà Tam Quang, xã Núi Thành-Tam Hải và bến đò ngang Tam Anh-Tam Hải hoạt động từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm.

Bến phà Tam Quang-Tam Hải đang vận hành phà vỏ sắt. Mỗi ngày bến phà này vận chuyển hàng nghìn lượt khách và hàng chục tấn hàng hóa các loại, từ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng từ đất liền ra đảo. Ở chiều ngược lại, hàng hóa vận chuyển từ xã đảo Tam Hải vào đất liền là các mặt hàng hải sản tươi sống, có giá trị kinh tế cao.

Dân số xã đảo Tam Hải hiện có trên 10.000 người, nhu cầu đi lại rất cao. Tuy vậy hiện tại bến phà Tam Quang-Tam Hải hiện tại chỉ có một chiếc phà hoạt động nên thường xuyên quá tải, hành khách phải chờ đợi lâu.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên đảo, xã Tam Hải đang xúc tiến đóng mới thêm 2 phà vỏ sắt có công suất lớn, được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại.

Theo kế hoạch, 2 chiếc phà này mới sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2026./.

