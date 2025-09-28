Bão số 10: Phát hiện 1 thi thể, 2 người khác mất tích ở khu vực rừng núi Đà Nẵng

Chiều 28/9, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Cụ thể, vào hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phường Sơn Trà nhận được tin báo của người dân là: ông Phan Thanh P. (sinh năm 1957, trú tại đường Lê Độ, thành phố Đà Nẵng) đi lên rẫy ở khu vực bán đảo Sơn Trà từ trưa 27/9, đến trưa ngày 28/9/2025 thì người nhà không liên hệ được.

Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà đã phối hợp cùng lực lượng Công an, cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe gắn máy của ông Phan Thanh P. nằm dưới suối trên bán đảo Sơn Trà.

Vì trời mưa to, nước siết nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn, chưa tiếp cận được hiện trường.

Đến khoảng 15 giờ ngày 28/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và phát hiện thi thể của ông Phan Thanh P. bị mắc kẹt cùng chiếc xe máy ở dưới suối.

Sau đó lực lượng chức năng đã đưa thi thể ông Phan Thanh P. cùng chiếc xe lên bờ và bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Còn tại xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng), đến chiều 28/9, chính quyền địa phương cũng đang tìm kiếm một nạn nhân bị mất tích khi đi lên rừng lấy mật ong.

Cụ thể, ông Ngô Minh T. (60 tuổi, trú thôn 6, xã Thạnh Bình) lên rừng tìm ong từ ngày 25/9 nhưng đến nay vẫn chưa trở về.

Lực lượng quân sự, công an, dân quân xã cùng người dân đang khẩn trương tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, gây rất nhiều khó khăn. Công tác tìm kiếm đang được rà soát chặt chẽ, những vị trí đã kiểm tra sẽ được khoanh vùng lại, còn các khu vực chưa kiểm tra sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Ngoài ra, tại xã Khâm Đức (thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm anh Lường Văn Kh. (28 tuổi, trú tại xã Khâm Đức) bị mất tích từ ngày 27/9. Khi anh Kh. đi làm về qua sông Nước Mỹ thì không may bị nước cuốn trôi.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm.

Trong khi đó, tại xã Tây Giang (thành phố Đà Nẵng), mưa bão đã khiến tuyến đường vào thôn Z'Lao đã bị sạt lở ở phía taluy dương hơn 15m. Thôn Z'Lao đang có 46 hộ dân sinh sống và chỉ có duy nhất một tuyến đường vào thôn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác định mức độ sạt lở và tiến hành san ủi.

Ngay trong ngày 28/9, tuyến đường được khắc phục tạm thời, bảo đảm lưu thông qua lại bình thường./.

Bão số 10 và mưa lũ làm 1 người tử vong, 1 bị thương và 3 người mất tích Tính đến 16 giờ ngày 28/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong, 1 người bị thương tại Huế; 3 người mất tích (2 người trên tàu BV6470, 1 người tại xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng).