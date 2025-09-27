Bão số 10: Một phụ nữ ở Huế mất tích vì nước cuốn trôi

Tối 27/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ (35 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) bị nước cuốn trôi vào khoảng 15 giờ cùng ngày.

Hiện lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Huế) phối hợp Công an phường An Cựu đang tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Vụ việc diễn ra khi hai vợ chồng nạn nhân đang đi bộ từ đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu ra bến xe đến Thanh Hóa. Khi đến đầu kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh, người vợ bị trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi.

Đến khoảng 18 giờ, người chồng liên hệ được cơ quan chức năng để nhờ cứu hộ và đang được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu an toàn.

Trong những giờ qua, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố Huế phổ biến 100-250mm.

Dự báo, từ nay đến chiều 29/9 trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị diện rộng; đặc biệt là các xã, phường ở khu vực trung tâm, những nơi có vị trí thấp trũng và thoát nước kém./.

Bão số 10: Huế khẩn trương di dời hộ dân ở khu vực ven biển đến nơi an toàn Trong hai ngày 26-27/9, phường Thuận An (thành phố Huế) đã di dời 715 khẩu đến nơi an toàn, kêu gọi 510 phương tiện tàu thuyền, với 673 lao động vào bờ trú ẩn.