​Thu phí tối đa 1.300 đồng/km trên 13 tuyến cao tốc Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo đề xuất, mức thu phí sử dụng đường cao tốc trên 13 đoạn tuyến do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

Mức thu phí được áp dụng đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm: Hòa Liên-Túy Loan, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Theo phương án đề xuất từ 900-1.300 đồng/km, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Cụ thể, tuyến cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi dài 30,492 km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Tuyến cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng dài 58,415 km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng dài 57,339 km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh dài 46,428 km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng. Tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ dài 65,707 km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan dài 11,472 km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài 79 km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn dài 122,45 km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh dài 63,177 km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Tuyến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong dài 46,823 km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang dài 83,35 km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang dài 37,65 km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Tuyến cao tốc Hậu Giang-Cà Mau dài 73,233 km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Việc triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư không phải vì lợi nhuận, mà để có nguồn vốn phục vụ cho công tác bảo trì và đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới. Đây là nội dung đã được quy định tại Luật Đường bộ năm 2024.

Đối với các nhóm phương tiện, Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, xe nhóm 1: xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

Nhóm 2: xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Nhóm 3: xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

Nhóm 4: xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet.

Nhóm 5: xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên./.

Cao tốc Bắc-Nam rút ngắn thời gian xe chạy, tăng cường kết nối liên vùng Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương, vùng kinh tế.