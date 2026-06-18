Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí xe buýt cho người dân từ ngày 1/7

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí 100% vé xe buýt cho người dân từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, với tổng kinh phí hỗ trợ thêm khoảng 665 tỷ đồng. Đây là nội dung vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến thông qua tại kỳ họp diễn ra từ ngày 19 - 20/6.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã giao là 1.334 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ 100% giá vé cho người sử dụng xe buýt, tổng kinh phí phát sinh thêm khoảng 665 tỷ đồng cho 6 tháng còn lại trong năm. Theo đó, kinh phí hỗ trợ giá vé trên 109 tuyến xe buýt có trợ giá khoảng 454 tỷ đồng và trên 26 tuyến không trợ giá khoảng 211 tỷ đồng.

Phương án thực hiện được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia hai giai đoạn. Đối với các tuyến trợ giá, giai đoạn 1 (từ tháng 7 đến tháng 9/2026) sẽ hỗ trợ 100% giá vé theo hình thức khoán doanh thu chuyến xe (khoán định mức), miễn phí hoàn toàn cho người dân khi đi xe buýt, không bắt buộc định danh. Điều này nhằm tạo thuận lợi tối đa, thu hút người dân và hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng.

Giai đoạn 2 (từ tháng 10 đến tháng 12/2026), hỗ trợ 100% giá vé theo hình thức “thực thanh, thực chi” theo lượt hành khách, bắt buộc xác thực định danh. Việc xác thực thông qua quét thẻ hoặc mã QR bằng các phương thức không dùng tiền mặt trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe.

Các tuyến xe buýt không trợ giá cũng được hỗ trợ với 2 giai đoạn tương tự. Giai đoạn 1 áp dụng theo hình thức mua chuyến xe theo đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Người dân được miễn phí hoàn toàn và không bắt buộc định danh. Giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ 100% giá vé theo số lượt hành khách thực tế sử dụng thông qua hệ thống vé điện tử.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, với 158 tuyến xe buýt nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh kết nối Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai.

Trong số các tuyến nội tỉnh, có 135 tuyến phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân và 23 tuyến có tính chất đặc thù phục vụ du lịch, trải nghiệm, kết nối sân bay.

Chính sách miễn phí vé xe buýt của thành phố không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc chở khách du lịch, tuyến hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không.

Hiện giá vé xe buýt có trợ giá của Thành phố Hồ Chí Minh từ 5.000 - 7.000 đồng/lượt, riêng học sinh - sinh viên áp dụng mức 3.000 đồng/lượt. Thời gian qua, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt còn rất thấp so với mục tiêu đặt ra (năm 2025 chỉ đạt khoảng 1,6% so với yêu cầu là 7,23%).

Thành phố đã áp dụng nhiều đợt miễn phí vé cho người dân. Lượng khách tăng đáng kể trong các đợt miễn vé nhưng lại giảm xuống khi kết thúc chương trình.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách miễn phí sử dụng xe buýt là một bước đột phá về phúc lợi, mang đậm tính nhân văn, tác động trực tiếp đến đa số người dân, thể hiện định hướng lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển; góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng giao thông công cộng./.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các phương án thực hiện miễn phí xe buýt Việc triển khai chính sách miễn phí xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh cần một cơ chế bù đắp nguồn thu phù hợp, đảm bảo không làm sụt giảm nguồn thu của đơn vị và đúng quy định pháp luật.

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