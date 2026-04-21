Hà Nội đề xuất miễn phí vé xe buýt, tàu điện trên cao trong hai dịp nghỉ lễ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất gửi Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương miễn vé sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (25-27/4), tiếp đó là kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày (30/4-1/5), dự báo nhu cầu đi lại, tham quan, vui chơi của người dân Thủ đô, các tỉnh lân cận và khách du lịch sẽ tăng cao.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhìn nhận, trong thời gian vừa qua, chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong các dịp nghỉ Lễ, Tết (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 và Tết Nguyên đán 2026) được đánh giá cao, người dân, du khách phấn khởi đón nhận.

Theo kết quả thống kê, trong các đợt nghỉ Lễ, Tết miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, sản lượng hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tăng cao, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, ô nhiễm môi trường và tránh ùn tắc giao thông trong các dịp nghỉ Lễ Tết.

Cụ thể, dịp 2/9/2025, sản lượng khách đường sắt đô thị đạt hơn 686.000 lượt trong 4 ngày (gấp khoảng 3 lần ngày thường), còn xe buýt đạt bình quân hơn 335.000 lượt khách/ngày (gấp khoảng 3,4 lần). Dịp Tết Nguyên đán 2026, tổng lượt khách miễn phí đạt 1,31 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội, đoạn trên cao).

Về thời gian, Sở Xây dựng đưa ra hai phương án gồm: phương án 1 kéo dài 9 ngày liên tục (từ 25/4-3/5); phương án 2 chia thành hai đợt theo từng kỳ nghỉ, tổng cộng 7 ngày. Sở Xây dựng kiến nghị lựa chọn phương án 2 để phù hợp với thực tế nghỉ lễ.

Trong thời gian miễn phí, hành khách đi xe buýt vẫn được phát vé lượt (hoặc vé điện tử) nhưng không phải trả tiền; với đường sắt đô thị, hành khách sử dụng vé 0 đồng tại quầy hoặc qua ứng dụng. Các đơn vị vận tải có trách nhiệm thống kê, báo cáo đầy đủ sản lượng hành khách làm cơ sở thanh quyết toán.

Các tuyến buýt, đường sắt đô thị đang thực hiện theo hình thức đấu thầu, đặt hàng nên công tác quản lý sản lượng, doanh thu cần được tổng hợp, báo cáo làm cơ sở bù đắp doanh thu theo quy định. Phần doanh thu (do bán vé lượt trong các ngày miễn tiền vé) sẽ được ngân sách bù đắp cho doanh nghiệp khi thực hiện quyết toán năm.

Kinh phí bù đắp doanh thu dự kiến trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5/2026 được xác định theo sản lượng vé lượt thực hiện trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, kinh phí hỗ trợ dự kiến theo phương án 1 dự kiến cần hỗ trợ 20,6 tỷ đồng (trong đó, xe buýt 16,8 tỷ đồng; đường sắt đô thị 3,8 tỷ đồng) và khoảng 16,2 tỷ đồng nếu thực hiện theo phương án 2 (trong đó, xe buýt khoảng 13,1 tỷ đồng, đường sắt đô thị khoảng 3,1 tỷ đồng), được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026.

“Việc miễn phí vé không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thân thiện, đồng thời giảm áp lực giao thông trong các dịp cao điểm lễ, Tết,” ông Đào Việt Long khẳng định.

Rất đông người dân Hà Nội đã lựa chọn đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông làm phương tiện đi lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị thành phố giao cho Sở chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách; theo dõi sản lượng hành khách để sẵn sàng tăng cường tần suất, chuyến lượt phục vụ nhân dân trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng đột biến; đồng thời có phương án kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số lượng vé miễn phí đề xuất nghiệm thu, thanh quyết toán.

Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp và tham mưu nguồn kinh phí trợ giá, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện bố trí, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Các Sở Văn hóa và thể thao, Du lịch, Khoa học công nghệ, chính quyền địa phương các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5/2026 để đông đảo người dân được biết, tham gia./.

