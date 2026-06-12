Gần 45.500 tỷ đồng đầu tư tuyến cao tốc đoạn Đức Hoà-Mỹ An dài gần 64km

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình Bộ Xây dựng thẩm định, tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Đức Hoà-Mỹ An với tổng chiều dài 63,6km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh (hơn 60km) và Đồng Tháp (hơn 3km).

Theo đó, tuyến cao tốc Đức Hoà-Mỹ An được nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng trên tổng chiều dài gần 64km, quy mô phân kỳ 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120km/h với tổng mức đầu tư gần 45.500 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu kết nối với dự án Vành đai 4, Thành phố Hồ Chí Minh, cách nút giao Hòa Khánh khoảng 10km, thuộc địa phận xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Điểm cuối kết nối với Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 thuộc xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đưa ra các kịch bản đầu tư dự án này, trong đó kịch bản 1, xây dựng tuyến cao tốc với nền đắp thông thường (nền đường đắp kết hợp các công trình cầu vượt sông, kênh, đường...). Theo phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 37.000 tỷ đồng. Kịch bản 2, xây dựng tuyến cao tốc với toàn bộ cầu cạn trừ phạm vi nút giao. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 45.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố kỹ thuật, khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chia cắt dân cư, giảm nhu cầu giải phóng mặt bằng, giảm ảnh hưởng hệ thống thủy lợi và phát triển không gian hai bên tuyến, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị lựa chọn kịch bản 2.

“Việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc-Nam phía Tây, tăng cường kết nối tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; chia sẻ lưu lượng, giảm áp lực cho Quốc lộ N2 và các tuyến đường hiện hữu. Dự án cũng đồng thời góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc,” lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nhấn mạnh.

Nếu dự án được chấp thuận, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận dự kiến sẽ khởi công năm 2027, hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác sử dụng năm 2030./.

Cao tốc Bắc-Nam rút ngắn thời gian xe chạy, tăng cường kết nối liên vùng Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương, vùng kinh tế.