Xây dựng khu thương mại tự do 5.000 ha gắn với sân bay Gia Bình

Theo Nghị quyết Thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, Bắc Ninh sẽ xây dựng khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô khoảng 5.000 ha, hướng tới hình thành trung tâm thương mại-dịch vụ tầm cỡ quốc tế và động lực tăng trưởng mới của vùng.

Khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô khoảng 5.000 ha và được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tích hợp sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; là cửa ngõ kết nối thị trường toàn cầu, trung tâm điều phối các dòng chảy kinh tế trong vùng động lực phía Bắc và thúc đẩy liên kết giữa Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng các tỉnh công nghiệp lân cận.

Để tạo nền tảng cho khu thương mại tự do, Bắc Ninh đang thúc đẩy đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn cấp 4F.

Theo quy hoạch, sân bay có công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030; tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050.

Cùng với đó, Bắc Ninh sẽ xây dựng khu kinh tế chuyên biệt với quy mô khoảng 10.000 ha tại xã Kép và Lạng Giang và vùng phụ cận, trên cơ sở khai thác lợi thế hành lang kinh tế Bắc-Nam, vành đai công nghiệp-đô thị-dịch vụ Vùng Thủ đô Hà Nội và hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược gồm cao tốc, đường sắt, ga liên vận quốc tế, ICD Kép.

Định hướng đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; trọng tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, đô thị, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, y tế và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Theo định hướng phát triển, các dự án trọng điểm này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ tầm cỡ quốc tế, đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị bền vững và hiện đại.

Song song với đó, tỉnh Bắc Ninh cũng tập trung các giải pháp thúc đẩy ngành thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng hạ tầng số hiện đại; thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới; hình thành chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.

Phát triển dịch vụ vận tải, logistics đa phương thức theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Đồng thời, phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa-tâm linh-sinh thái-giải trí quan trọng của Vùng Thủ đô Hà Nội, là điểm đến hấp dẫn trên các tuyến du lịch liên vùng và liên tỉnh; du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế có đóng góp ngày càng cao trong GRDP của tỉnh./.

Bắc Ninh: Bàn giao mặt bằng khu APEC và đường xuyên tâm sân bay Gia Bình Với sự đồng thuận cao từ người dân, đại diện lãnh đạo xã Lương Tài, thôn Tử Nê và nhà đầu tư đã ký kết giao nhận toàn bộ diện tích mặt bằng khu vực APEC và đường xuyên tâm của dự án sân bay Gia Bình.

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