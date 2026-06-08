Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, nhiều người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải, xảy ra trên tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ vào tối 8/6, khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ thì xảy ra va chạm liên hoàn. Vị trí xảy ra tai nạn tại Km35, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã huy động 6 xe cứu thương cùng 2 xe của các phòng khám trực thuộc từ ba hướng khác nhau đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần đầu xe, đặc biệt là khoang lái, bị biến dạng nghiêm trọng sau va chạm. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ trong một thời gian.

Các nạn nhân bị thương được chuyển về Phòng khám Đa khoa Hùng Vương-Chân Mộng để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Đại diện phòng khám cho biết đã tiếp nhận 8 bệnh nhân. Hiện sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các y, bác sỹ theo dõi, điều trị.

Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ là tuyến giao thông thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây, có tổng chiều dài 40,2km, trong đó khoảng 29km đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ và 11,2km thuộc tỉnh Tuyên Quang./.

5 tháng năm 2026: Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 6.482 vụ tai nạn giao thông làm 4.046 người tử vong và 3.762 người bị thương, giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước.

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