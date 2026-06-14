Va chạm giữa tàu du lịch và thuyền máy trên vịnh Lan Hạ, 1 người thiệt mạng

Tối 14/6, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 14/6, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 mang biển kiểm soát HP-5665 chở 31 khách du lịch và thuyền máy Bảy Hoa mang biển kiểm soát HP-3847 chở 11 khách du lịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm làm thuyền máy Bảy Hoa bị chìm.

Ngay sau khi vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, đưa các hành khách lên bờ an toàn.

Trong quá trình cứu nạn, chị N.T.N (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện khó thở, ngất và đã được đưa vào Trung tâm Y tế Cát Hải.

Mặc dù lực lượng y tế đã cố gắng cấp cứu nhưng do tiến triển trở nặng, đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, chị N.T.N đã tử vong.

Các hành khách còn lại trên hai phương tiện đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

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