Ngành đường sắt giảm 30% giá vé cho chiến sỹ Trường Sa

Từ ngày 1/7/2026, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả đoàn tàu khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt quản lý.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính sách này được triển khai nhằm tri ân và đồng hành với những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là sự chia sẻ thiết thực, góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi "đầu sóng ngọn gió" có thêm động lực để vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cụ thể, mức giảm 30% giá vé hành khách hiện hành sẽ được áp dụng cho tất cả đoàn tàu khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt quản lý và khai thác.

Đối tượng được hưởng ưu đãi là quân nhân có "Giấy chứng nhận chiến sỹ Trường Sa" còn hiệu lực do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp.

Hiện tại, chiến sỹ có thể mua vé trực tiếp tại hệ thống các nhà ga đường sắt trên toàn quốc để nhận mức giảm giá này./.

Khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương có dự án đi qua khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi Bộ Xây dựng bàn giao hồ sơ và mốc giới.