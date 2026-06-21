Gỡ vướng chứng nhận hợp quy thiết bị ghế an toàn cho trẻ em trên xe ôtô

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ôtô.

Theo đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ ngày 1/7/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi đi ôtô phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ trường hợp đi trên xe kinh doanh vận tải hành khách.

Trong đó, ghế an toàn cho trẻ em phải được thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đánh giá nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7/2026, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT- điều kiện bắt buộc để được chỉ định thực hiện chứng nhận sự phù hợp.

Để tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật khi đưa sản phẩm ra thị trường, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm theo QCVN 123:2024/BGTVT; đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực tham gia đăng ký hoạt động.

Trong trường hợp sau ngày 1/7/2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.

“Các giải pháp này nhằm bảo đảm việc triển khai quy định mới về sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được thực hiện đồng bộ, thông suốt, góp phần nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ôtô và bảo đảm hiệu lực thực thi của pháp luật từ ngày 1/7/2026,” lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh./.

Ghế an toàn trẻ em trên ôtô nếu chưa hợp quy không được bán ra thị trường Thiết bị ghế an toàn cho trẻ em trên ôtô phải có hợp quy chuẩn nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường.