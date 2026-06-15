Lâm Đồng: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc và đèo Đại Ninh

Đến trưa 15/6, việc cứu hộ xe bồn gặp nạn lao xuống mép vực trên đèo Đại Ninh, thuộc Quốc lộ 28B, đoạn km36+300 qua xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) đang được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai. Do địa hình đèo dốc nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 14/6, xe bồn biển kiểm soát 50RM-089.xx lưu thông trên Quốc lộ 28B (theo hướng Đà Lạt-Phan Thiết). Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, đoạn Km36+300 qua xã Phan Sơn, xe bất ngờ lao xuống mép vực đèo thì dừng lại.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tài xế đã tự thoát ra ngoài an toàn ngay sau vụ việc.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình và triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra sự cố có địa hình đèo dốc phức tạp cùng trọng lượng lớn của xe bồn nên việc đưa phương tiện lên khỏi vị trí gặp nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến trưa 15/6, lực lượng chức năng tiếp tục điều tiết phương tiện lưu thông qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình cứu hộ.

Trong sáng 15/6, trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (đoạn Km212 qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ lật xe tải khiến giao thông theo hướng Nam-Bắc bị ảnh hưởng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 61H-077.xx chở trái cây lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam-Bắc. Khi đến vị trí cách nút giao Quốc lộ 28 khoảng 2km, xe tự gặp nạn, lật ngang trên đường cao tốc. Phần thùng xe bị hư hỏng, nhiều trái cây trên xe đổ tràn xuống mặt đường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã phối hợp với đơn vị quản lý có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc./.

Lâm Đồng: Xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong Một xe môtô chở 3 người đã đâm vào phía sau ôtô tải đang lưu thông cùng chiều khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.