Xã hội

Đồng Tháp: Tai nạn lao động khiến một người tử vong, một người bị thương

Trong quá trình tháo dỡ trụ ăngten tại Đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ (ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ), trụ ăngten bị gãy một đoạn trên cùng khiến hai công nhân ngã từ trên cao xuống đất, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Nhựt An
Hiện trường vụ tai nạn lao động. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn lao động. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ (tỉnh Đồng Tháp), trên địa bàn ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/6, thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Mỹ Thọ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Viễn Thông - Dân dụng Trường Lộc (nhà thầu) đã bố trí một đội công nhân gồm 6 người đến địa điểm trụ ăngten tại Đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ (ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ) để làm việc.

Anh Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1993) và anh Lê Hoàng Nhân (sinh năm 1991) được phân công leo đến đỉnh trụ ăngten để cắt và tháo rời từng cấu kiện khung thép của trụ ăngten; các công nhân còn lại phụ trách hỗ trợ kéo dây thu hồi cấu kiện khi được đưa xuống.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tháo được khoảng 50% khối lượng công việc, trụ ăngten bị gãy một đoạn trên cùng, rơi xuống đất, anh Nguyễn Vũ Linh và anh Lê Hoàng Nhân ngã từ trên cao xuống đất.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Vũ Linh bị thương nhẹ, anh Lê Hoàng Nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)
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