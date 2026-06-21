Thông tấn xã Việt Nam giành 3 Giải A tại Hội báo toàn quốc 2026

Liên chi hội Nhà báo TTXVN đã được trao 3 Giải A cho Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc (Bìa báo và Báo điện tử) cùng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc.

Sau ba ngày hoạt động sôi nổi (19-21/6/2026), chiều 21/6, Lễ bế mạc và tổng kết, trao giải Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Hội Báo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Đây cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào thực tiễn hoạt động.

Với chủ đề xuyên suốt: “Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới,” Hội Báo toàn quốc 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng cả nước.

Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những nỗ lực vượt bậc của các tập thể và cá nhân.

Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã được trao 3 Giải A cho Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc (Bìa báo và Báo điện tử) cùng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2026./.