10 bộ, cơ quan TW triển khai 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Theo quyết định số 808/QĐ-TTg, 10 bộ, cơ quan trung ương được giao chủ trì triển khai 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán lớn của quốc gia.

Tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 8/5/2026, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho 10 bộ, cơ quan trung ương thực hiện 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược.

Theo quyết định, 10 bộ, cơ quan trung ương được giao chủ trì triển khai 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán lớn của quốc gia.

Các nhiệm vụ trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, y tế, công nghiệp, năng lượng, giáo dục, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số và công nghệ vũ trụ./.

