Tin tặc tấn công ngân hàng lưu ký lớn nhất nước Đức

Ngân hàng V-Bank có trụ sở tại thành phố Munich, bang Bayern, vừa xác nhận trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng, khiến một phần dữ liệu khách hàng và đối tác kinh doanh bị đánh cắp.

Trong thông báo ngày 15/6, V-Bank cho biết vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin bên ngoài của ngân hàng.

Theo đánh giá ban đầu, đây là một vụ tấn công có tổ chức và được thực hiện một cách chuyên nghiệp.

V-Bank cho biết các đối tượng đã đánh cắp một số dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, không có thời điểm nào tin tặc truy cập được vào các tài khoản của khách hàng hoặc hệ thống giao dịch cốt lõi.

Theo ngân hàng này, các dữ liệu đăng nhập, mật khẩu, thông tin xác thực tài khoản và dữ liệu thuế đều không bị ảnh hưởng. V-Bank cũng nhấn mạnh không xảy ra thất thoát tiền hoặc tài sản của khách hàng. Ngân hàng đã bắt đầu thông báo trực tiếp tới các khách hàng và đối tác liên quan.

V-Bank là ngân hàng lưu ký lớn nhất của Đức dành cho các công ty quản lý tài sản độc lập. Ngân hàng này chuyên cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và lưu ký chứng khoán cho các nhà quản lý tài sản, các văn phòng quản lý tài sản gia đình và các quỹ từ thiện.

Khoảng 8 trong số 10 công ty quản lý tài sản độc lập tại Đức đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng này.

Năm 2025, số lượng đối tác kinh doanh của V-Bank tăng lên 504 đơn vị. Ngân hàng hiện quản lý khoảng 73.000 tài khoản và tài khoản lưu ký với tổng giá trị tài sản lưu ký đạt khoảng 66 tỷ euro (tương đương 71.9 tỷ USD) vào cuối năm 2025.

Tấn công mạng hiện được các tổ chức tài chính trên thế giới xem là một trong những rủi ro lớn nhất đối với hoạt động ngân hàng.

Hồi đầu tháng Sáu, Tổng Giám đốc Citigroup, bà Jane Fraser, cho biết nguy cơ tội phạm mạng là vấn đề khiến bà lo ngại. Theo bà, các ngân hàng lớn đang tăng cường hợp tác để bảo vệ hệ thống, song các cuộc tấn công mạng vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành tài chính toàn cầu./.

Tin tặc tấn công hệ thống y tế Đức, đánh cắp dữ liệu hàng chục nghìn bệnh nhân Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.