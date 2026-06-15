Nguy cơ gián đoạn giao dịch vì không nhận được OTP sau khi SIM bị khóa

Từ ngày 15/6, hàng triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định sẽ bắt đầu bị khóa một chiều, tiến tới khóa hai chiều và chấm dứt dịch vụ nếu không thực hiện xác thực đúng hạn. Trong bối cảnh số điện thoại đã trở thành "chìa khóa" của ngân hàng số, ví điện tử và nhiều nền tảng trực tuyến, không ít người lo ngại việc SIM bị khóa có thể ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng.

Các chuyên gia khẳng định tiền gửi và quyền sở hữu tài sản của khách hàng vẫn được bảo đảm, song việc sử dụng các dịch vụ số có thể gặp không ít gián đoạn nếu thuê bao mất kết nối.

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, từ ngày 15/6, các nhà mạng sẽ khóa một chiều đối với những thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin. Đến hết ngày 15/8, nếu thuê bao vẫn chưa hoàn tất xác thực, sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết đến sáng ngày 15/6, còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, trong số này có khoảng 10 triệu SIM xác suất cao không còn nhu cầu sử dụng hoặc không loại trừ khả năng là SIM kích hoạt sẵn (qua quá trình phân tích hành vi như không phát sinh tiêu dùng, một cá nhân đứng tên nhiều SIM...).

Nhiều ngân hàng và nhà mạng cũng đã liên tục phát đi khuyến cáo người dùng sớm hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao.

Một số khách hàng cũng lo ngại khi SIM bị khóa, tài khoản ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng hoặc thậm chí mất quyền kiểm soát đối với số tiền đang gửi tại ngân hàng. Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng khẳng định đây là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Do đó, ngay cả khi thuê bao di động bị khóa hoặc tạm dừng hoạt động, số dư trong tài khoản ngân hàng của khách hàng vẫn được bảo đảm an toàn tuyệt đối và quyền sở hữu tài sản không thay đổi.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là mặc dù tiền không bị ảnh hưởng, khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số lại có thể bị gián đoạn đáng kể. Trong bối cảnh phần lớn giao dịch hiện nay đều được thực hiện trên môi trường số, việc mất kết nối với số điện thoại đã đăng ký có thể tạo ra không ít phiền toái cho khách hàng.

Khi SIM bị khóa một chiều, khách hàng có thể không nhận được mã xác thực, khiến giao dịch bị tắc nghẽn và không thể hoàn tất. Không chỉ hoạt động chuyển tiền, việc mất kết nối với số điện thoại đăng ký còn gây cản trở khi người dùng đăng nhập ứng dụng ngân hàng, khôi phục mật khẩu hoặc kích hoạt tài khoản trên các thiết bị mới. Tác động này đặc biệt nghiêm trọng đối với những người thường xuyên giao dịch trực tuyến, các hộ kinh doanh cá thể và chủ cửa hàng online khi quá trình thanh toán, xác nhận đơn hàng hoặc trao đổi với khách hàng bị đứt gãy.

Mặc dù vậy, sự cố này không ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Những khách hàng đã chuyển sang sử dụng Smart OTP hoặc các hình thức xác thực tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng vẫn có thể duy trì giao dịch bình thường trong nhiều trường hợp.

Theo các ngân hàng thương mại, số điện thoại hiện đóng vai trò là một trong những yếu tố xác thực quan trọng trong quá trình đăng nhập ứng dụng ngân hàng số, nhận thông báo biến động số dư, khôi phục mật khẩu và xác nhận giao dịch trực tuyến. Do đó, bất kỳ sự cố nào liên quan đến thuê bao cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng. Tác động này cũng không giới hạn trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhiều ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe, bảo hiểm số hay dịch vụ công trực tuyến đều sử dụng số điện thoại như một phương thức định danh quan trọng. Khi SIM bị khóa, người dùng có thể đồng thời gặp khó khăn trong việc đăng nhập, xác minh giao dịch hoặc khôi phục tài khoản trên nhiều nền tảng khác nhau.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu số thuê bao bị thu hồi và sau đó được cấp lại cho người khác, chủ thuê bao cũ có thể đối mặt với nguy cơ phát sinh các rủi ro bảo mật nếu chưa kịp cập nhật thông tin tại ngân hàng và các dịch vụ số liên quan. Dù các ngân hàng hiện áp dụng nhiều lớp bảo mật khác nhau, việc duy trì số điện thoại chính chủ và đang hoạt động vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài khoản và hạn chế các nguy cơ phát sinh.

Các chuyên gia khuyến nghị khách hàng nên chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao, đảm bảo thông tin đăng ký với nhà mạng luôn chính xác và hoàn thành các yêu cầu xác thực theo quy định. Đồng thời, cần rà soát thông tin số điện thoại đang liên kết với tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác để bảo đảm khả năng nhận thông báo và mã xác thực khi cần thiết./.

Hàng triệu thuê bao bắt đầu bị khoá một chiều vì chưa xác thực thông tin Từ 0 giờ ngày 15/6, hàng triệu thuê bao di động của người dùng tại Việt Nam sẽ bị khóa SIM một chiều vì chưa xác thực thông tin theo quy định của Thông tư 08.