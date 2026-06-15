Đông nghịt người dân đến xác thực thuê bao trong ngày đầu bị khoá SIM một chiều

Thông tư 08 về xác thực thông tin di động, có hiệu lực từ 15/4, lần đầu cho phép người dùng chủ động xác nhận SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNeID. Đến thời hạn 15/6/2026, những chủ thuê bao không thực hiện theo quy định sẽ bị khóa một chiều. Quy định mới nhằm đảm bảo xác nhận thuê bao sau khi đăng ký vẫn đang do chính chủ (người đứng tên) sử dụng.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết đã có hơn 93 triệu số điện thoại xác nhận chính chủ trên VNeID, hơn 2 triệu số được xác nhận không chính chủ. Hiện còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, nên sẽ bị khóa chiều đi trong hôm nay để yêu cầu thực hiện xác nhận trạng thái.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, trong số gần 18 triệu SIM này, khoảng 10 triệu SIM xác suất cao không còn nhu cầu sử dụng hoặc không loại trừ khả năng là SIM kích hoạt sẵn (qua quá trình phân tích hành vi như không phát sinh tiêu dùng, một cá nhân đứng tên nhiều SIM...).

Người dùng đổ xô đi làm xác thực

Ngay từ rạng sáng 15/6, các nhà mạng đã đồng loạt triển khai việc tạm dừng chiều gọi đi đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, đúng 0 giờ ngày 15/6/2026, hệ thống đã thực hiện khóa SIM một chiều đối với toàn bộ thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định. Người dùng trong diện ảnh hưởng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn nhưng không thể chủ động gọi điện hoặc nhắn tin đi.

Trong khi đó, từ 9 giờ sáng cùng ngày, VinaPhone cũng chính thức tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

9 giờ sáng 15/6, VinaPhone chính thức tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất thủ tục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ghi nhận trong sáng 15/6 tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng cho thấy lượng người đến làm thủ tục tăng mạnh, tạo nên khung cảnh đông nghịt hiếm thấy.

Tại điểm giao dịch VinaPhone trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), khu vực tiếp nhận khách hàng liên tục kín chỗ. Người dân chủ yếu là người lớn tuổi hoặc những trường hợp đã nhận được thông báo trước đó nhưng chưa sắp xếp thời gian thực hiện.

Có mặt từ sớm để lấy số thứ tự, bà Lê Thị Tính (73 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, Hà Nội) cho biết trước đó đã nhiều lần nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng về việc cần xác thực thuê bao nhưng chưa thu xếp được thời gian.

Chỉ mất vài phút xác thực thuê bao, bà Lê Thị Tính đã có thể sử dụng điện thoại bình thường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Tôi cũng nghĩ chưa cần gấp nên để đó. Sáng nay gọi điện không được mới biết bị khóa chiều đi nên con trai đưa ra đây làm thủ tục," bà kể.

Quy trình thực tế diễn ra nhanh hơn nhiều so với lo lắng ban đầu. Với sự hỗ trợ của nhân viên giao dịch, chỉ sau khoảng 5 phút hoàn tất đối soát thông tin, thuê bao của bà đã được xác thực và có thể sử dụng bình thường.

Cùng tâm lý "để đến sát hạn mới làm," ông Lê Văn Hoà (sinh năm 1970, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cho biết đang sử dụng đồng thời hai SIM của MobiFone và VinaPhone. Ông cho hay đã nhiều lần nhận được cuộc gọi và tin nhắn nhắc xác thực nhưng do công việc bận rộn nên chưa thực hiện.

"Tôi cứ nghĩ còn thời gian. Đến hôm nay mới đi làm luôn cả hai số cho yên tâm," ông Hoà nói.

Ông Lê Văn Hoà cho hay đã nhiều lần nhận được cuộc gọi và tin nhắn nhắc xác thực nhưng do công việc bận rộn nên chưa thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo nhân viên tại điểm giao dịch này, lượng khách đến xác thực đã tăng đáng kể từ tháng 3 nhưng riêng ngày 15/6 là cao điểm nhất kể từ khi quy định được công bố. Nhiều thời điểm lượng người chờ làm thủ tục tăng đột biến.

Không chỉ tại VinaPhone, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các cửa hàng của Viettel Telecom.

Tại 2 điểm giao dịch trên phố Lương Văn Can và Phan Chu Trinh (Hà Nội), khu vực chờ gần như kín khách từ đầu giờ sáng. Người dân đến liên tục để hoàn tất xác thực sau khi phát hiện thuê bao bị hạn chế liên lạc.

Ông Liên tỏ ra vui mừng khi số điện thoại của mình đã được xác thực nhờ sự hỗ trợ của nhân viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Dương Ngọc Liên (85 tuổi, trú tại Đồng Xuân, Hà Nội) cho biết bản thân chỉ thực sự chú ý đến quy định sau khi điện thoại không còn gọi đi được.

"Tôi thấy máy vẫn nhận cuộc gọi nên tưởng bị lỗi. Ra đây nhân viên hướng dẫn rất nhanh, vài phút là dùng lại bình thường," ông Liên chia sẻ.

Nhà mạng duy trì hỗ trợ, người dùng vẫn còn thời gian khôi phục dịch vụ

Theo các doanh nghiệp viễn thông, việc khóa SIM trong đợt này mới chỉ là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao.

Các thuê bao chưa xác thực sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi kể từ ngày 15/6 nhưng vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Điều này nhằm bảo đảm người dùng không bị mất hoàn toàn kết nối và vẫn có điều kiện thực hiện các bước xác thực cần thiết.

Do đó, các nhà mạng khuyến nghị khách hàng không nên quá lo lắng nếu thuê bao bị khóa một chiều.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, người dùng sẽ có thêm 60 ngày để hoàn tất xác thực thông tin. Nếu hết thời hạn mà vẫn chưa thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, nếu khách hàng vẫn không xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.

Điểm đáng chú ý là ngay sau khi khách hàng xác thực thành công, hệ thống sẽ tự động mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc xử lý tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động khôi phục liên lạc ngay trong ngày.

Để hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn, VinaPhone hiện triển khai nhiều kênh xác thực. Khách hàng có thể thao tác trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn. Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, khách hàng có thể trực tiếp đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ. Khi thực hiện xác thực cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin.

VinaPhone đồng thời khuyến nghị các khách hàng đã nhận được thông báo nhưng chưa hoàn tất thủ tục cần sớm thực hiện nhằm tránh ảnh hưởng tới quá trình liên lạc. Các thắc mắc liên quan có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc điểm giao dịch gần nhất.

Về phía Viettel Telecom, doanh nghiệp khẳng định tiếp tục duy trì tối đa nguồn lực hỗ trợ để bảo đảm khách hàng khôi phục liên lạc thuận tiện nhất.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đối với các thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15/6, Viettel cho biết hệ thống sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành xác thực thông tin.

Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến tại nhà thông qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID.

Song song với đó, Viettel Telecom cũng bố trí khoảng 50.000 điểm xác thực trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng Viettel, Viettel Store, các điểm ủy quyền, điểm bán và hệ thống cửa hàng đối tác để hỗ trợ miễn phí. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip để thực hiện đối soát.

Đặc biệt, Viettel cho biết các điểm giao dịch trên toàn quốc cùng các tổ hỗ trợ lưu động tiếp tục duy trì đầy đủ nhân lực trong những ngày tới. Đường dây nóng hỗ trợ tận nhà cho người cao tuổi và người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường nhằm bảo đảm không ai bị gián đoạn liên lạc.

Khách hàng thuộc nhóm này có thể gọi đến tổng đài 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp tại nhà./.

Xác nhận SIM chính chủ qua VNeID từ 15/4/2026, người dùng cần làm gì? Từ ngày mai, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định mới lần đầu cho phép người dùng tự tiến hành xác nhận thông tin thông qua ứng dụng VNeID.