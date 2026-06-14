Nhà mạng tăng cường tối đa hỗ trợ thuê bao cần xác thực trước 'giờ G'

Ngày 15/4/2026, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà mạng sẽ phải tạm dừng liên lạc của các thuê bao chưa xác thực thông tin chính chủ từ 15/06/2026.

Hoàn thành hơn 90% lượng thuê bao cần xác thực

Theo quy định, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực (15/06/2026) sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, đối với thuê bao thông thường, nếu không hoàn tất xác thực trước ngày 15/6 sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

Việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hằng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Viettel Telecom công bố đã hỗ trợ thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin. (Ảnh: Viettel Telecom)

Ngày 13/6 vừa qua, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố đã hỗ trợ thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin. Mọi nguồn lực hiện tại của Viettel đang được dồn toàn bộ cho chặng nước rút: Hỗ trợ khoảng 5 triệu khách hàng còn lại, phần lớn là người già yếu và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Con số hơn 90% khách hàng hoàn thành xác thực trước hạn chót 15/06 là một cột mốc lịch sử, minh chứng cho sự đồng thuận và ủng hộ to lớn từ phía khách hàng đối với chủ trương của Nhà nước.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, phần lớn khách hàng đã chủ động ứng dụng công nghệ để tự xác thực qua My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID. Sự chủ động này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, bảo vệ tài sản số của chính mình, mà còn trực tiếp "chia lửa", giảm tải áp lực cho hệ thống cửa hàng, tạo điều kiện để Viettel có thể tập trung nhân lực cho những nhiệm vụ khó khăn hơn ở chặng cuối.

Mặc dù đã đạt tỷ lệ hoàn thành rất cao, bài toán hóc búa nhất của chiến dịch lại nằm ở 7% còn lại tương đương khoảng 5 triệu thuê bao của Viettel Telecom.

Đặc thù của 5 triệu khách hàng này là những rào cản khó vượt qua: Đó là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin; Người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển; Những người không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ.

Hàng chục ngàn cán bộ nhân viên Viettel Telecom trên toàn quốc vẫn đang bám trụ địa bàn, làm việc xuyên đêm và không có ngày nghỉ. (Ảnh: Viettel Telecom)

Nếu không được hỗ trợ kịp thời trước ngày 15/06, đây sẽ là nhóm khách hàng chịu phiền toái khi bị gián đoạn liên lạc đột ngột, mất đi công cụ kết nối duy nhất với người thân hoặc lực lượng y tế trong các tình huống khẩn cấp.

Cũng theo thống kê, đến nay đã có 18 triệu thuê bao VinaPhone hoàn thành xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới. Với thời hạn chỉ còn tính bằng ngày, nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Cam kết hỗ trợ khách hàng tới cùng

Với cam kết hỗ trợ khách hàng tới cùng, Viettel Telecom đã kích hoạt chiến dịch "tổng tiến công" 72 giờ cuối cùng. Theo đó, Viettel các Tỉnh/Thành phố tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động đến thôn bản, khu dân cư để hỗ trợ người dân. Hàng chục ngàn cán bộ nhân viên Viettel Telecom trên toàn quốc vẫn đang bám trụ địa bàn, làm việc xuyên đêm và không có ngày nghỉ.

Đồng thời tiếp tục duy trì Kênh hỗ trợ tận nhà qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (Bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi, không thể đi lại chỉ cần gọi điện tới tổng đài cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà phục vụ hoàn toàn miễn phí.

"Để chiến dịch xác thực thông tin thuê bao, bảo vệ SIM chính chủ về đích đúng thời hạn, Viettel Telecom vẫn mong muốn mỗi khách hàng hãy dành ra 3 phút kiểm tra điện thoại của ông bà, bố mẹ và những người lớn tuổi xung quanh mình để kiểm tra và hỗ trợ xác thực thuê bao. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp các nhà mạng tăng tốc ở giai đoạn cuối, hoàn thành mục tiêu đặt ra," đại diện Viettel Telecom cho hay.

VinaPhone cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Đồng thời, nhà mạng cũng tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.

VinaPhone tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao. (Ảnh: VinaPhone)

Kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực, VinaPhone duy trì hàng ngày gửi tin nhắn thông báo tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời bố trí hơn 1.000 điểm giao dịch và khoảng 4.000 điểm xác thực lưu động trên toàn quốc. Mạng lưới hỗ trợ được tăng cường đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn hoặc nơi có đông người dân cần được hướng dẫn thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Đại diện VinaPhone cho biết: "Những ngày cuối trước thời hạn 15/6 là giai đoạn cao điểm thực hiện xác thực thông tin thuê bao. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, bảo đảm các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định."

Với mạng lưới hỗ trợ rộng khắp cùng nhiều giải pháp đồng hành, VinaPhone đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng hoàn tất xác thực thông tin thuê bao trước ngày 15/6, bảo đảm liên lạc thông suốt và duy trì các giao dịch điện tử quan trọng trong cuộc sống số./.

Việc xác thực thuê bao di động 2026 khác gì với đợt chuẩn hóa dữ liệu năm 2023? Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực từ 15/4 với điểm mới là VNeID là công cụ hỗ trợ kiểm tra lại các SIM đang đứng tên.