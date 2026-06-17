HSBC hợp tác với Google Cloud để tăng cường ứng dung AI

Ngân hàng HSBC của Anh ngày 17/6 thông báo đã ký kết thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm với Google Cloud, thuộc sở hữu của Alphabet Inc, nhằm nâng cấp toàn diện năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) của ngân hàng, với trọng tâm hướng đến lĩnh vực tư vấn quản lý gia sản và quản trị rủi ro tội phạm tài chính.

Thông qua cú bắt tay chiến lược này, các đội ngũ kỹ sư của Google Cloud và Google DeepMind sẽ trực tiếp hỗ trợ HSBC xác định và triển khai các dự án AI trọng điểm.

Ban lãnh đạo HSBC kỳ vọng mỗi dự án sẽ tạo ra hơn 100 triệu USD doanh thu mới hoặc giúp tối ưu hóa hiệu quả vận hành tương đương. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ tích hợp AI vào thêm 200 tác vụ nghiệp vụ trong vòng hai năm tới.

Thỏa thuận cũng cho phép HSBC truy cập và sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini của Google. Hiện tại, ngân hàng này đã đưa 600 ứng dụng lên vận hành trên nền tảng đám mây của Google.

Sự kiện hợp tác này là bước đi mới nhất trong chiến lược của Giám đốc điều hành (CEO) HSBC Georges Elhedery nhằm tận dụng sức mạnh xử lý dữ liệu khổng lồ của AI. Ngân hàng hướng tới mục tiêu tự động hóa các công việc thủ công, qua đó thúc đẩy doanh thu và cắt giảm chi phí.

Kế hoạch ứng dụng AI của HSBC sẽ tập trung giải quyết ba bài toán cốt lõi gồm cá nhân hóa dịch vụ hỗ trợ quản lý gia sản, kiểm soát rủi ro tội phạm tài chính và trao quyền ra quyết định bằng AI cho đội ngũ nhân viên tuyến đầu nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và xử lý công việc hành chính.

Động thái của HSBC cũng phản ánh xu hướng chung của ngành tài chính toàn cầu, khi các ngân hàng đang tăng tốc ứng dụng AI trong một cuộc "chạy đua vũ trang" về công nghệ để giành lợi thế cạnh tranh.

Phát biểu về thỏa thuận, CEO Georges Elhedery nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Google Cloud sẽ trang bị cho đội ngũ nhân sự của HSBC những công cụ thiết yếu để sẵn sàng cho tương lai, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một HSBC tinh gọn, linh hoạt, tốc độ và mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Trước đó, vào tháng 5/2026, ông Elhedery từng kêu gọi toàn thể nhân viên tích cực đón nhận công nghệ mới, đồng thời thẳng thắn cảnh báo AI "sẽ xóa sổ một số công việc nhất định, nhưng cũng sẽ tạo ra những vị trí mới"./.

EU chỉ định 19 nhà cung cấp công nghệ quan trọng trong ngành tài chính Trong các công ty nêu tên có chi nhánh tại châu Âu của Amazon Web Services, Bloomberg, Google Cloud, IBM, London Stock Exchange Group (LSEG), Microsoft, Orange và Tata Consultancy Services (TCS).

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