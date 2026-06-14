Đời sống

Sức khỏe

Mỹ: Hãng Nara Organics thu hồi sữa nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 13/6, hãng Nara Organics đã thông báo thu hồi sản phẩm sữa bột hữu cơ cho trẻ em được bán trên toàn quốc, sau khi ở nhiều bang ghi nhận các trường hợp trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum.

Nguyễn Hằng
Danh sách một số mã sữa bị thu hồi của hãng Nara Organics. (Nguồn: Nara Organics)
Danh sách một số mã sữa bị thu hồi của hãng Nara Organics. (Nguồn: Nara Organics)

Ngày 13/6, các cơ quan chức năng liên bang Mỹ cho biết hãng Nara Organics đã thông báo thu hồi sản phẩm sữa bột hữu cơ cho trẻ em được bán trên toàn quốc tại các cửa hàng Target và trên nền tảng trực tuyến, sau khi ở nhiều bang ghi nhận các trường hợp trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), 3 trẻ sơ sinh từ 2 - 5 tháng tuổi tại các bang California, Pennsylvania và Washington có triệu chứng bất thường trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua sau khi sử dụng sản phẩm sữa bột nguyên kem hữu cơ dành cho trẻ sơ sinh của hãng Nara Organics. Sản phẩm này cũng được phân phối trực tuyến trên trang web Nara.com.

FDA cho biết sữa bột hữu cơ nguyên kem của Nara Organics chiếm chưa đầy 1% tổng lượng sữa bột cho trẻ em được tiêu thụ tại Mỹ, do đó đợt thu hồi này không gây ra nguy cơ khan hiếm sữa trên thị trường.

Trong một tuyên bố liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hối thúc người tiêu dùng đang có loại sữa này nên ngừng sử dụng ngay lập tức, ghi chép lại mã lô sản xuất và hạn sử dụng, đồng thời theo dõi sát các triệu chứng của trẻ.

Cơ quan này cho biết sản phẩm được sản xuất tại châu Âu nhưng chỉ được phân phối duy nhất tại thị trường Mỹ.

Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh thường hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, xảy ra ở trẻ dưới 1 tuổi do hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa hoàn thiện. Bệnh khởi phát khi trẻ nuốt phải vi khuẩn có khả năng tạo ra độc tố trong đường ruột.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm táo bón, bú kém, sụp mí mắt, cơ yếu hoặc mềm nhũn, khó nuốt hoặc gặp các vấn đề về hô hấp. Trẻ xuất hiện các triệu chứng trên cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và điều trị bằng BabyBIG- một loại thuốc tiêm tĩnh mạch chuyên dùng cho các trường hợp bị ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sữa nhiễm độc #sữa #thu hồi sữa Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.