Mỹ: Hãng Nara Organics thu hồi sữa nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 13/6, các cơ quan chức năng liên bang Mỹ cho biết hãng Nara Organics đã thông báo thu hồi sản phẩm sữa bột hữu cơ cho trẻ em được bán trên toàn quốc tại các cửa hàng Target và trên nền tảng trực tuyến, sau khi ở nhiều bang ghi nhận các trường hợp trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum.



Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), 3 trẻ sơ sinh từ 2 - 5 tháng tuổi tại các bang California, Pennsylvania và Washington có triệu chứng bất thường trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua sau khi sử dụng sản phẩm sữa bột nguyên kem hữu cơ dành cho trẻ sơ sinh của hãng Nara Organics. Sản phẩm này cũng được phân phối trực tuyến trên trang web Nara.com.



FDA cho biết sữa bột hữu cơ nguyên kem của Nara Organics chiếm chưa đầy 1% tổng lượng sữa bột cho trẻ em được tiêu thụ tại Mỹ, do đó đợt thu hồi này không gây ra nguy cơ khan hiếm sữa trên thị trường.



Trong một tuyên bố liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hối thúc người tiêu dùng đang có loại sữa này nên ngừng sử dụng ngay lập tức, ghi chép lại mã lô sản xuất và hạn sử dụng, đồng thời theo dõi sát các triệu chứng của trẻ.

Cơ quan này cho biết sản phẩm được sản xuất tại châu Âu nhưng chỉ được phân phối duy nhất tại thị trường Mỹ.



Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh thường hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, xảy ra ở trẻ dưới 1 tuổi do hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa hoàn thiện. Bệnh khởi phát khi trẻ nuốt phải vi khuẩn có khả năng tạo ra độc tố trong đường ruột.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm táo bón, bú kém, sụp mí mắt, cơ yếu hoặc mềm nhũn, khó nuốt hoặc gặp các vấn đề về hô hấp. Trẻ xuất hiện các triệu chứng trên cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và điều trị bằng BabyBIG- một loại thuốc tiêm tĩnh mạch chuyên dùng cho các trường hợp bị ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh./.

Quốc hội Pháp công bố báo cáo về vụ sữa trẻ em nhiễm độc Vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2025 khi hàng chục lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi tại hơn 20 quốc gia do nhiễm độc tố cereulide - một loại độc tố có thể gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

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