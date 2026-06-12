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Dịch Ebola: WHO cảnh báo nhiều “điểm mù” trong đợt bùng phát tại CHDC Congo

WHO cho biết kể từ khi dịch bệnh được công bố ngày 15/5, CHDC Congo đã ghi nhận 676 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 136 trường hợp tử vong.

Mạnh Hùng
Vật tư phòng chống dịch bệnh được vận chuyển tới Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vật tư phòng chống dịch bệnh được vận chuyển tới Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/6 cảnh báo vẫn còn nhiều “điểm mù” trong công tác giám sát dịch tễ tại CHDC Congo, cho thấy quy mô thực sự của đợt bùng phát Ebola hiện nay có thể lớn hơn đáng kể so với các số liệu chính thức.

WHO cho biết kể từ khi dịch bệnh được công bố ngày 15/5, CHDC Congo đã ghi nhận 676 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 136 trường hợp tử vong.

Ngoài ra còn có 119 ca nghi nhiễm và 32 bệnh nhân đã hồi phục. Dịch bệnh hiện tập trung chủ yếu tại tỉnh Ituri nhưng cũng đã lan sang 2 tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, đồng thời xuất hiện tại nước láng giềng Uganda.

Phát biểu tại thành phố Beni thuộc tỉnh Bắc Kivu, chuyên gia dịch tễ học của WHO Olivier le Polain cho biết gần như ngày nào cũng phát hiện một số ca bệnh tại các khu vực y tế mới ở 3 tỉnh bị ảnh hưởng.

Dịch bệnh không chỉ gia tăng số ca mắc mà còn mở rộng nhanh về phạm vi địa lý, phản ánh mức độ lây lan lớn hơn nhiều so với những gì đang được ghi nhận.

Đáng lo ngại, bên cạnh các trường hợp lây nhiễm liên quan đến di chuyển từ các điểm nóng dịch bệnh, WHO hiện cũng ghi nhận tình trạng lây lan trong cộng đồng tại nhiều địa điểm mới.

Cũng theo chuyên gia Le Polain, hiện có nhiều khu vực nguy cơ cao chưa được giám sát đầy đủ nên chưa xác định được chính xác quy mô thực sự của đợt bùng phát hiện nay. Chỉ khi công tác giám sát được tăng cường, bức tranh toàn cảnh về dịch bệnh mới trở nên rõ ràng hơn.

Một thách thức lớn khác là tình trạng thiếu nghiêm trọng cơ sở cách ly điều trị. Hiện ở 3 tỉnh bị ảnh hưởng chỉ có khoảng 250 giường bệnh dành cho bệnh nhân Ebola, thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế trong bối cảnh dịch tiếp tục lan rộng. WHO khuyến cáo cần mở rộng khẩn cấp năng lực tiếp nhận nếu muốn kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Trong khi đó, công tác truy vết tiếp xúc đã có một số cải thiện nhất định. Tỷ lệ theo dõi các trường hợp tiếp xúc đã đạt hơn 70%, tăng đáng kể so với vài tuần trước. Tuy nhiên, WHO cho rằng tỷ lệ này vẫn là chưa đủ để khống chế hoàn toàn chuỗi lây nhiễm.

Đợt bùng phát Ebola lần này ở CHDC Congo liên quan đến chủng virus Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp hiện chưa có vaccine và phương pháp điều trị chính thức.

Theo giới chuyên gia y tế, dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, khiến nỗ lực ứng phó gặp nhiều khó khăn và luôn phải phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm.

Cho đến thời điểm này, WHO chưa đưa ra dự báo về quy mô cuối cùng của đợt bùng phát nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm tăng cường năng lực giám sát, truy vết và điều trị, dịch bệnh tại CHDC Congo có thể trở thành một trong những đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ sau thảm họa Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016 khiến hơn 11.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dịch Ebola #Tình hình dịch Ebola ở châu Phi #phòng chống dịch Ebola CHDC Congo
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