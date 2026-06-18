Đời sống

Sức khỏe

Canada ghi nhận ca điều trị bỏng đầu tiên trên thế giới bằng exosome

Kaitlin Jeffrey, 18 tuổi, bị bỏng nghiêm trọng ở mặt và cổ, được điều trị bằng exosome - các hạt siêu nhỏ do tế bào tiết ra, có vai trò hỗ trợ quá trình lành vết thương, phục hồi mô và giảm viêm.

Nguyễn Viễn
Nữ sinh viên Đại học Western trở thành bệnh nhân bỏng đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp exosome thử nghiệm. (Nguồn: Trung tâm Khoa học Sức khỏe Hamilton)
Nữ sinh viên Đại học Western trở thành bệnh nhân bỏng đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp exosome thử nghiệm. (Nguồn: Trung tâm Khoa học Sức khỏe Hamilton)

Các bác sỹ tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe Hamilton (HHS), tỉnh Ontario, cho biết một nữ sinh viên Đại học Western đã trở thành bệnh nhân bỏng đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp exosome thử nghiệm, mở ra triển vọng mới trong chăm sóc các nạn nhân bỏng nặng.

Hồi tháng 12/2025, Kaitlin Jeffrey, 18 tuổi, bị bỏng nghiêm trọng ở mặt và cổ trong vụ cháy ngôi nhà của hội sinh viên gần Đại học Western ở thành phố London, tỉnh Ontario. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người phải nhập viện.

Sau khi được chuyển đến trung tâm bỏng khu vực của Bệnh viện Hamilton General, Jeffrey được điều trị bằng exosome - các hạt siêu nhỏ do tế bào tiết ra, có vai trò hỗ trợ quá trình lành vết thương, phục hồi mô và giảm viêm.

Bác sỹ Marc Jeschke, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và đổi mới của HHS, đồng thời là bác sỹ phẫu thuật bỏng và Giám đốc Y khoa Chương trình bỏng khu vực của bệnh viện, cho biết mục tiêu của ông là cố gắng tránh phẫu thuật ghép da ở vùng mặt và cổ cho bệnh nhân.

Theo HHS, exosome đã được nghiên cứu suốt nhiều năm trong lĩnh vực điều trị bỏng, nhưng trước đó chưa từng được sử dụng cho người bệnh. Dù đã cho thấy tiềm năng trong một số ứng dụng chữa lành vết thương khác, trường hợp của Jeffrey là ca đầu tiên trên thế giới được áp dụng liệu pháp này trong điều trị bỏng.

Với sự đồng ý của Jeffrey và gia đình, bác sỹ Jeschke đã nộp đơn lên Bộ Y tế Canada xin phép sử dụng liệu pháp này trên cơ sở nhân đạo. Sau đó, các bác sỹ đã tiến hành hai đợt điều trị cách nhau vài ngày, sử dụng một nghìn tỷ hạt exosome.

Bác sỹ Jeschke cho biết ghép da truyền thống có thể cứu sống bệnh nhân và phục hồi vùng mô bị tổn thương, song thường để lại sẹo đáng kể và khó có thể đưa làn da trở lại trạng thái ban đầu.

Jeffrey đánh giá kết quả điều trị là “một phép màu," đặc biệt đối với vùng mặt. Cô cho biết vụ hỏa hoạn cũng tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần, song kết quả phục hồi tích cực đang giúp cô dần vượt qua biến cố.

Các bác sỹ tại HHS hy vọng những nghiên cứu tiếp theo và các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai có thể giúp liệu pháp exosome trở thành một lựa chọn điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân bỏng tại Canada và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bệnh nhân bỏng #liệu pháp exosome #Phẫu thuật ghép da Canada
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.