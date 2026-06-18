Canada ghi nhận ca điều trị bỏng đầu tiên trên thế giới bằng exosome

Các bác sỹ tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe Hamilton (HHS), tỉnh Ontario, cho biết một nữ sinh viên Đại học Western đã trở thành bệnh nhân bỏng đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp exosome thử nghiệm, mở ra triển vọng mới trong chăm sóc các nạn nhân bỏng nặng.

Hồi tháng 12/2025, Kaitlin Jeffrey, 18 tuổi, bị bỏng nghiêm trọng ở mặt và cổ trong vụ cháy ngôi nhà của hội sinh viên gần Đại học Western ở thành phố London, tỉnh Ontario. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người phải nhập viện.

Sau khi được chuyển đến trung tâm bỏng khu vực của Bệnh viện Hamilton General, Jeffrey được điều trị bằng exosome - các hạt siêu nhỏ do tế bào tiết ra, có vai trò hỗ trợ quá trình lành vết thương, phục hồi mô và giảm viêm.

Bác sỹ Marc Jeschke, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và đổi mới của HHS, đồng thời là bác sỹ phẫu thuật bỏng và Giám đốc Y khoa Chương trình bỏng khu vực của bệnh viện, cho biết mục tiêu của ông là cố gắng tránh phẫu thuật ghép da ở vùng mặt và cổ cho bệnh nhân.

Theo HHS, exosome đã được nghiên cứu suốt nhiều năm trong lĩnh vực điều trị bỏng, nhưng trước đó chưa từng được sử dụng cho người bệnh. Dù đã cho thấy tiềm năng trong một số ứng dụng chữa lành vết thương khác, trường hợp của Jeffrey là ca đầu tiên trên thế giới được áp dụng liệu pháp này trong điều trị bỏng.

Với sự đồng ý của Jeffrey và gia đình, bác sỹ Jeschke đã nộp đơn lên Bộ Y tế Canada xin phép sử dụng liệu pháp này trên cơ sở nhân đạo. Sau đó, các bác sỹ đã tiến hành hai đợt điều trị cách nhau vài ngày, sử dụng một nghìn tỷ hạt exosome.

Bác sỹ Jeschke cho biết ghép da truyền thống có thể cứu sống bệnh nhân và phục hồi vùng mô bị tổn thương, song thường để lại sẹo đáng kể và khó có thể đưa làn da trở lại trạng thái ban đầu.

Jeffrey đánh giá kết quả điều trị là “một phép màu," đặc biệt đối với vùng mặt. Cô cho biết vụ hỏa hoạn cũng tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần, song kết quả phục hồi tích cực đang giúp cô dần vượt qua biến cố.

Các bác sỹ tại HHS hy vọng những nghiên cứu tiếp theo và các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai có thể giúp liệu pháp exosome trở thành một lựa chọn điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân bỏng tại Canada và trên thế giới./.

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