Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo hơn 25%

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba ngày 19/6 cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 933 trường hợp, trong đó 245 người tử vong. Hiện tỷ lệ tử vong ở mức 26%.

Theo Bộ trưởng Kamba, hiện có tổng cộng 416 bệnh nhân đang được điều trị tại các trung tâm điều trị Ebola, trong khi 80 người đã hồi phục và được xuất viện.

Ông cho biết số ca bệnh được xác nhận gia tăng là do nhà chức trách đang tích cực tìm kiếm và ngày càng nhiều bệnh nhân tự nguyện đến trình báo thay vì ở lại trong cộng đồng.

Hiện năng lực điều trị đã được mở rộng lên hơn 516 giường để tiếp nhận các trường hợp vẫn còn trong cộng đồng và quản lý các trường hợp nghi nhiễm trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Điều quan trọng là hiện nay bệnh nhân đang tự nguyện trình báo và việc cách ly những người mắc bệnh sẽ giúp chính quyền dần kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 15/5, chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố bùng phát dịch bệnh do chủng Bundibugyo của virus Ebola gây ra.

Tỉnh Ituri là tâm điểm của dịch bệnh và dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông khác của nước này, đồng thời vượt biên giới sang Uganda.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại quốc tế” (PHEIC) vì nguy cơ lan sang các nước khác. WHO cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trong khu vực đang ở mức cao.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Israel ngày 20/6 cho biết nước này đang theo dõi 1 trường hợp nghi mắc Ebola. Trường hợp này hiện đang được cách ly theo quy trình dành cho các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau 48 giờ tới. Nếu dương tính, đây sẽ là ca mắc Ebola đầu tiên từ trước đến nay tại Israel./.

Dịch Ebola: Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh Đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch.