Cảnh báo tình trạng nhồi máu cơ tim cấp gia tăng và ngày càng trẻ hóa

“Bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp đang gia tăng và ngày càng trẻ hóa, nguyên nhân là do lối sống, sinh hoạt không lành mạnh gây ra. Nếu không thay đổi lối sống, sinh hoạt thì nhồi máu cơ tim có thể trở thành 'cơn sóng ngầm' hủy hoại giới trẻ.”

Đây là cảnh báo của bác sỹ Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh N.M.B (sinh năm 1988, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) là công nhân xây dựng, thường xuyên phải làm việc ở cường độ cao. Anh có thói quen hút thuốc lá, thức khuya và hay uống rượu bia. Dù có tiền sử bị cao huyết áp nhưng nghĩ mình còn trẻ nên anh B không uống thuốc đều đặn.

Gần đây, anh có dấu hiệu khó thở kèm các cơn tức ngực nhưng chủ quan không đi khám bệnh; đến khi các cơn đau dữ dội xuất hiện dồn dập và kéo dài anh mới đến bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh B được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp và phải can thiệp đặt stent.

Anh B là một trong những bệnh nhân có tuổi đời khá trẻ phải nhập viện điều trị do bị nhồi máu cơ tim cấp mà Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trong thời gian gần đây. Theo thống kê từ Khoa Tim mạch Can thiệp, chỉ trong vòng 2 tuần qua, đơn vị đã tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp.

Đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi (đang trong độ tuổi lao động) chiếm 38% - một tỷ lệ rất cao ở bệnh lý này.

Bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về sự gia tăng và trẻ hoá nhồi máu cơ tim cấp trong thời gian gần đây. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Theo bác sỹ Nguyễn Đỗ Anh, có nhiều trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thậm chí sốc tim, ngưng tim, ngưng thở. Một số người bệnh khác lại không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng, khiến việc phát hiện và điều trị trở nên khó khăn.

Nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi nhập viện vì nguyên nhân này.

Theo bác sỹ Anh, xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích.

Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành.

“Việc chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng nề do bệnh lý tim mạch gây ra,” bác sỹ Nguyễn Đỗ Anh khuyến cáo.

Phần lớn các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim đều có thể phòng ngừa hoặc kiểm soát được nếu được phát hiện sớm và thay đổi lối sống phù hợp.

Theo đó, người dân cần chủ động từ bỏ thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử; duy trì chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường và muối; tăng cường vận động thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần; kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu; ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng kéo dài.

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đang có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên hàm, cổ, vai trái. Đây có thể là những triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp.

Trong cấp cứu tim mạch, “thời gian là cơ tim,” việc đến bệnh viện càng sớm sẽ càng tăng cơ hội cứu sống và giảm thiểu di chứng./.

4 dấu hiệu cảnh báo sớm nhất trước một cơn nhồi máu cơ tim Các chuyên gia cho biết có những triệu chứng đặc trưng xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim, được xem như những tín hiệu đỏ mà người bệnh không nên bỏ qua.

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