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World Cup 2026: Cầu thủ thi tài hay thi "chịu nóng"?

Với dự báo nhiệt độ trung bình thường xuyên vượt ngưỡng 32 độ C, World Cup 2026 đang trên đường trở thành phiên bản "nóng bỏng" nhất kể từ khi Mỹ đăng cai vào năm 1994.

Nguyễn Giang
Theo chuyên gia, các sân vận động ngoài trời tại Mỹ sẽ là những "lò bánh mỳ" thực thụ khi mặt cỏ hấp thụ bức xạ Mặt Trời và tỏa nhiệt ngược lại. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Theo chuyên gia, các sân vận động ngoài trời tại Mỹ sẽ là những "lò bánh mỳ" thực thụ khi mặt cỏ hấp thụ bức xạ Mặt Trời và tỏa nhiệt ngược lại. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, kỳ World Cup sắp tới tại Mỹ hứa hẹn sẽ "đốt cháy" mọi giới hạn khi các siêu sao không chỉ đấu trí trên sân cỏ mà còn phải vượt qua cái nóng kỷ lục để không bị “nướng chín.”

Với dự báo nhiệt độ trung bình thường xuyên vượt ngưỡng 32 độ C, giải đấu năm 2026 đang trên đường trở thành phiên bản "nóng bỏng" nhất kể từ khi Mỹ đăng cai vào năm 1994.

Theo chuyên gia khí tượng Aaron Mentkowski của đài WKBW-TV Buffalo, các sân vận động ngoài trời tại Mỹ sẽ là những "lò bánh mỳ" thực thụ khi mặt cỏ hấp thụ bức xạ Mặt Trời và tỏa nhiệt ngược lại, khiến không khí trở nên ngột ngạt do thiếu gió.

Cựu tiền đạo Jurgen Klinsmann của đội tuyển Đức từng hồi tưởng về cái nóng kinh hoàng năm 1994 tại Chicago khi kể rằng việc duy trì nhịp điệu thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt đó là một thử thách cực hạn đối với thể lực cầu thủ.

Để không bị thời tiết đánh bại, các đội tuyển đang có những bài tập thích nghi linh hoạt. Điển hình là vào ngày 5/6, dàn sao đội tuyển Na Uy đã biến sân tập tại North Carolina thành “bãi biển” khi tất cả cùng cởi trần phơi nắng dưới nhiệt độ 32 độ C nhằm làm quen với khí hậu nhiệt đới của Mỹ.

Không chỉ có nắng nóng, quy định về sấm sét tại Mỹ cũng là một "kẻ phá đám" tiềm năng. Trận đấu sẽ bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện tia sét trong bán kính 12,87km tính từ sân vận động.

Với quy trình đếm ngược 30 phút và đặt lại từ đầu cho mỗi lần sét đánh mới, một trận bóng có thể kéo dài lê thê tới hơn 4 tiếng đồng hồ như trường hợp của câu lạc bộ Chelsea gặp Benfica tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 diễn ra trên sân vận động Bank of America thuộc thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ.

Rõ ràng, để nâng cao chiếc cúp vàng vào mùa Hè năm 2026, các đội tuyển cần sở hữu khả năng thích nghi bền bỉ với thời tiết hơn là chỉ dựa vào những chiến thuật bóng đá thông thường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#WC 2026-bt #World Cup 2026 #Nắng nóng #Bức xạ Mặt Trời #Thời tiết khắc nghiệt Mỹ
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WORLD CUP 2026

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