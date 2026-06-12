Đề thi Sinh học tốt nghiệp THPT 2026: Đồ thị "gây choáng" nhưng giảm tối đa tính toán

Đề Sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 giảm tối đa tính toán, thuần bản chất. Dù nội dung vừa sức, đề thi vẫn gây áp lực lớn cho thí sinh do dung lượng dài và có hơn 13 bảng biểu, đồ thị phân hóa

Nhận định về đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Sinh học năm 2026, thầy giáo Phạm Ngọc Hà (Hệ thống giáo dục HOCMAI) cho biết đề thi năm nay rất dài với hơn 13 số liệu, bảng biểu và đồ thị dễ khiến thí sinh "choáng" khi mới tiếp cận.

Tuy nhiên, khi phân tích kỹ, đề lại thuần về bản chất sinh học và giảm tải tối đa các câu hỏi nặng về tính toán, ngay cả ở phần quy luật di truyền.

Dù nội dung dàn trải cả 3 năm học nhưng trọng tâm đề vẫn nằm ở lớp 12. Các câu hỏi lớp 10, 11 được đánh giá là vừa sức, tập trung vào vi sinh, hô hấp và hệ tuần hoàn. Đề thi đang tiệm cận dần với các chuẩn quốc tế và đề học sinh giỏi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, thầy Hà khuyên học sinh sinh năm 2009 cần thay đổi tư duy ôn tập: Từ bỏ việc "cày" bài tập tính toán truyền thống, chuyển sang học sâu bản chất và đặc biệt rèn luyện kỹ năng phân tích bảng biểu thật nhanh để tối ưu hóa thời gian 50 phút./.