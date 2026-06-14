Dịch Ebola: Tâm lý né tránh bệnh viện công làm phức tạp thêm công tác ứng phó

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ở thành phố Bunia, tâm điểm của đợt bùng phát Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nay, các phòng khám tư đang giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và chuyển tuyến các ca nghi nhiễm trong bối cảnh nhiều người dân ngại đến các bệnh viện công vì sợ lây bệnh.

Giám đốc y khoa Phòng khám Citadelle cho biết có những bệnh nhân không muốn tới bệnh viện đa khoa để khám vì không muốn vào nơi đặt trung tâm điều trị Ebola.

Thậm chí, nhiều trường hợp nghi nhiễm từ chối di chuyển đến bệnh viện đa khoa, khiến các phòng khám tư "bất đắc dĩ" trở thành tuyến tiếp xúc ban đầu với người bệnh, dẫn tới nguy cơ lây nhiễm bệnh cho các nhân viên y tế tại những cơ sở có nguồn lực hạn chế.

Truyền thông khu vực cho biết các cơ sở tư nhân chưa nhận được khoản hỗ trợ nào từ các đối tác tham gia chống dịch và hiện vẫn phải dựa hoàn toàn vào nguồn lực tự có.

Ngoài ra, nỗ lực khống chế dịch cũng gặp trở ngại do các nhân viên y tế bị tấn công, tâm lý hoài nghi của một bộ phận người dân và xung đột vũ trang tại các điểm nóng.

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số ca nhiễm Ebola đã được xác nhận tại nước này tăng lên 710 ca, bao gồm 149 trường hợp tử vong, chiếm 21%. Tổng cộng hiện có 324 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, trong khi 35 người đã hồi phục.

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết chính phủ, chính quyền các tỉnh, các đối tác và cộng đồng địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp can thiệp y tế công cộng nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền và bảo vệ người dân; đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội về việc áp lệnh phong tỏa toàn quốc để đối phó dịch bệnh.

Tại Kenya, chính phủ nước này cũng đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị khẩn cấp để đối phó với dịch Ebola. Nhiều bệnh viện và cơ sở cách ly được đặt trong tình trạng sẵn sàng xử lý các ca nghi nhiễm nếu dịch xâm nhập. Bộ trưởng Y tế Aden Duale cho biết Bệnh viện Quốc gia Kenyatta đã thiết lập khu cách ly và điều trị với 8 giường bệnh, trong khi Bệnh viện của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia dành sẵn 49 giường cho việc tăng năng lực tiếp nhận khi cần.

Ngoài ra, 29 hạt trên cả nước đã xác định và chỉ định các cơ sở cách ly và điều trị như một phần của kế hoạch tăng cường phát hiện sớm, ứng phó và khống chế dịch.

Nhà chức trách Kenya cho biết đang điều phối 2,6 tỷ shilling (khoảng 20 triệu USD) để nâng cấp mức độ sẵn sàng ứng phó, với trọng tâm là kiểm soát biên giới, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, truyền thông rủi ro và bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu.

Ngoài ra, còn có các biện pháp khác như mua sắm đồ bảo hộ chuyên dụng, bộ xét nghiệm, mở rộng năng lực cách ly, tăng cường hậu cần khẩn cấp và tổ chức diễn tập mô phỏng. Về nhân lực, Kenya đã thành lập lực lượng phản ứng gồm 241 chuyên gia sẵn sàng triển khai hỗ trợ công tác giám sát, truy vết tiếp xúc, điều tra ca bệnh, chẩn đoán xét nghiệm và phản ứng thực địa.

Theo kế hoạch ứng phó cấp lục địa do CDC châu Phi và WHO khởi động đầu tháng 6, Kenya nằm trong nhóm 10 nước châu Phi có nguy cơ cao và có thể được nhận thêm hỗ trợ tài chính để tăng cường năng lực chuẩn bị.

Giới chức y tế Kenya khẳng định nước này chưa ghi nhận ca nhiễm Ebola nào nhưng sẽ không chủ quan do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng.

Việc đặt các bệnh viện và đội phản ứng trong trạng thái sẵn sàng được xem là bước đi cần thiết để Kenya bảo đảm phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh và hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch trong nước./.

Dịch Ebola: WHO cảnh báo nhiều “điểm mù” trong đợt bùng phát tại CHDC Congo WHO cho biết kể từ khi dịch bệnh được công bố ngày 15/5, CHDC Congo đã ghi nhận 676 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 136 trường hợp tử vong.

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