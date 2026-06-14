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Nam Phi kỷ niệm 50 năm phong trào thanh niên chống chế độ apartheid

Nam Phi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc nổi dậy Soweto ngày 16/6/1976, sự kiện được xem là bước ngoặt quyết định trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid.

Trung Kiên
Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)
Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Nam Phi đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc nổi dậy Soweto ngày 16/6/1976, sự kiện được xem là bước ngoặt quyết định trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid.

Chính quyền và nhiều tổ chức xã hội coi dấu mốc này không chỉ là dịp tưởng niệm các nạn nhân, mà còn để nhắc lại vai trò của thanh niên trong phong trào giải phóng dân tộc của Nam Phi.

Ngày 16/6/1976, học sinh da màu tại Soweto xuống đường phản đối việc chính quyền apartheid áp đặt tiếng Afrikaans làm ngôn ngữ giảng dạy trong các trường dành cho người da màu.

Cuộc biểu tình đã bị đàn áp đẫm máu, với 176 người thiệt mạng theo số liệu thường được nhắc tới, trong khi tổng số người chết được cho là lên gần 700 khi làn sóng phản kháng lan rộng trên cả nước.

Hình ảnh cậu bé 13 tuổi Hector Pieterson bị bắn chết và được khiêng khỏi hiện trường đã gây chấn động dư luận quốc tế, trở thành biểu tượng về sự tàn bạo của chế độ apartheid.

Theo các tư liệu lịch sử được nhắc lại trong dịp kỷ niệm năm nay, phản ứng của lực lượng chức năng khi đó đã thúc đẩy làn sóng lên án quốc tế, các chiến dịch tẩy chay và trừng phạt, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Nam Phi sau đó 1 năm.

Sau khi chế độ apartheid chấm dứt năm 1994, Nam Phi chọn ngày 16/6 là Ngày Thanh niên quốc gia để tưởng nhớ cuộc nổi dậy Soweto và vinh danh đóng góp của thế hệ trẻ trong phong trào giải phóng.

Năm nay, Chính phủ Nam Phi cũng triển khai chương trình kỷ niệm cấp quốc gia kéo dài một năm trong khuôn khổ chiến dịch “Milestones of Freedom” với chủ đề “Honouring the Past, Delivering the Future.”

Các cựu thủ lĩnh phong trào năm 1976 và thân nhân các nạn nhân cho rằng ký ức về Soweto vẫn còn nguyên giá trị. Các hoạt động tưởng niệm 50 năm cuộc nổi dậy Soweto tiếp tục khẳng định đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của phong trào chống apartheid và của lịch sử hiện đại Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nam Phi #phong trào thanh niên chống chế độ apartheid #chế độ apartheid Nam Phi
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