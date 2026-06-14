Thảm sát kinh hoàng khiến ít nhất 17 người thiệt mạng ở Tây Bắc Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ít nhất 17 nông dân thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi các tay súng có vũ trang tấn công một nhóm lao động nông nghiệp tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria. Vụ việc mới nhất này một lần nữa cho thấy tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng tại khu vực trên.



Giới chức địa phương và người dân cho hay vụ tấn công xảy ra ngày 12/6 tại thị trấn Goron Namaye, thuộc khu vực hành chính Maradun của bang Zamfara.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ việc, song phương thức tấn công mang nhiều dấu hiệu của các băng nhóm vũ trang mà người Nigeria thường gọi là “bandit” (các nhóm tội phạm vũ trang hoạt động ở vùng nông thôn).



Ông Shehu Musa - một cư dân địa phương - cho biết các nông dân đang làm việc trên đồng ruộng thì bất ngờ bị các tay súng tấn công.



Quan chức chính quyền Maradun, ông Sanusi Dosara, cho rằng vụ tấn công có liên quan đến việc chính quyền bang Zamfara từ chối đàm phán với các nhóm vũ trang đang hoạt động trong khu vực.

Ông kêu gọi lực lượng an ninh mở chiến dịch truy quét ở khu vực Bayan-Ruwa nằm trong rừng Maradun, nơi được cho là căn cứ ẩn náu của các tay súng đứng sau nhiều vụ tấn công đẫm máu thời gian qua.



Vụ thảm sát xảy ra chỉ một ngày sau sự việc khác cũng tại khu vực. Các tay súng bắt cóc 39 người trong cộng đồng Magamin Diddi khi người dân đang gặp cha mẹ của một thủ lĩnh băng nhóm vũ trang nhằm tìm kiếm hòa giải và chấm dứt làn sóng bắt cóc đang gia tăng.



Bang Zamfara từ lâu đã trở thành một trong những điểm nóng bạo lực nghiêm trọng nhất ở Tây Bắc Nigeria. Các nhóm tội phạm vũ trang thường xuyên tấn công làng mạc, cướp bóc tài sản, bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc và nhằm vào nông dân làm việc tại các khu vực hẻo lánh.

Tình trạng bất ổn kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông dân buộc phải bỏ đất canh tác do lo ngại các cuộc tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an ninh lương thực tại các vùng phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc Nigeria.

Mặc dù quân đội nước này đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang hoạt động trong các khu rừng rộng lớn trải dài từ Zamfara tới các bang lân cận, song bạo lực vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.

Người dân địa phương liên tục kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp an ninh và bảo vệ tốt hơn các cộng đồng nông thôn đang phải đối mặt với nguy cơ tấn công thường trực.



Bên cạnh tình trạng cướp bóc và bắt cóc ở khu vực Tây Bắc, Nigeria cũng đang đối phó với cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm của các nhóm cực đoan ở vùng Đông Bắc, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.



Tấn công khủng bố, bạo lực của các băng nhóm vũ trang và các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đang tạo áp lực rất lớn lên lực lượng an ninh Nigeria.

Tổng thống Bola Tinubu nhiều lần cam kết cải thiện tình hình an ninh và khôi phục ổn định trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các vụ tấn công chết người và bắt cóc quy mô lớn vẫn tiếp diễn, cho thấy Nigeria vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực bảo đảm an ninh cho người dân./.

Tấn công khủng bố táo tợn vào trung tâm huấn luyện lực lượng an ninh Nigeria Các tay súng thánh chiến đã sát hại 17 cảnh sát trong vụ tấn công nhằm vào một trung tâm huấn luyện đặc nhiệm của Quân đội Nigeria ở bang Yobe miền Đông Bắc nước này mới đây.

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