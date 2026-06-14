Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad ngày 14/6 cho biết kể từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết ở nước này đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Malaysia ghi nhận 33.367 ca sốt xuất huyết tính đến ngày 13/6, tăng 27% so với 27.640 ca trong cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong cũng tăng từ 16 lên 23 trường hợp, tương ứng mức tăng 43,75%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày phòng chống sốt xuất huyết cấp quốc gia tổ chức tại bang Sabah, Bộ trưởng Dzulkefly cho biết tình hình dịch bệnh tại bang này còn đáng lo ngại hơn với 2.866 ca nhiễm, tăng 50,4% so với cùng kỳ. Những địa phương trong bang có nhiều ca mắc gồm Kota Kinabalu, Kota Marudu, Tawau, Sandakan, Penampang và Putatan.

Cũng theo người đứng đầu ngành y tế Malaysia, đợt gia tăng này nằm trong chu kỳ lây nhiễm xảy ra 4-5 năm/lần, nhưng các cơ quan chức năng vẫn cần nâng cao cảnh giác để chủ động ứng phó.

Ngoài yếu tố chu kỳ, sự thay đổi của các biến thể phụ của virus sốt xuất huyết cũng là điều đáng lưu ý, với biến thể phụ DEN-3 hiện đang chiếm ưu thế và là một trong những nguyên nhân đẩy số ca mắc gia tăng.

Bộ Y tế Malaysia cam kết sẽ tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi để thúc đẩy thói quen phòng bệnh bền vững trong cộng đồng.

Ngoài sốt xuất huyết, Malaysia cũng đối mặt với thách thức từ sốt rét lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu do ký sinh trùng Plasmodium Knowlesi gây ra. Loại sốt rét này chiếm 80,55% tổng số ca được ghi nhận trong năm ngoái, tương đương 2.088 trường hợp./.

Cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát kỷ lục trong năm 2026 Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ, cảnh báo sốt xuất huyết không còn là bệnh nhiệt đới đơn thuần mà đã trở thành “chỉ báo toàn cầu” về tác động của biến đổi môi trường đối với y tế công cộng.