Đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có những diễn biến khó lường, chỉ trong những tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, theo đó số ca nặng phải nhập viện cũng tăng theo.

Đáng lưu ý, chu kỳ bùng phát dịch sốt xuất huyết có xu hướng ngắn lại và bệnh đang ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, ở mọi vùng miền.

Thông tin trên được đưa ra tại Tọa đàm “Sốt xuất huyết Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam,” do Báo Sức khỏe và Đời sống cùng sự đồng hành của Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam và Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức tối 10/6, nhân Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue (15/6).

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết đã mở rộng ra khắp cả nước. Nhiều địa phương miền Bắc trước đây chưa từng có ca bệnh, nay đã xuất hiện sốt xuất huyết Dengue, điển hình là đợt bùng phát năm 2022 khiến hàng trăm ca nhập viện ở các tỉnh phía Bắc.

Theo Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ba yếu tố chính dẫn đến sự thay đổi lớn này là: biến đổi khí hậu tạo điều kiện cho muỗi vằn Aedes aegypti sinh sôi, đô thị hóa nhanh với hạ tầng chưa đồng bộ tại các khu dân cư đông đúc và dịch bệnh ngày càng khó dự báo, khiến hệ thống y tế gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị và chủ động ứng phó.

Dưới góc độ quản lý, ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết chu kỳ bùng phát dịch có xu hướng ngắn lại. Đỉnh điểm năm 2022 ghi nhận 371.000 ca trên toàn quốc, trong các năm qua trung bình vẫn ghi nhận khoảng 150.000 ca/năm. Điều đáng lưu ý là dịch bệnh hiện không còn theo quy luật cũ. Cụ thể, năm 2025, số ca tăng trở lại nhưng không giảm vào cuối năm như thường lệ - tháng 11, 12 vẫn ở mức cao. Hệ quả dẫn tới trong 5 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận hơn 50.000 ca, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Khi thời tiết diễn biến bất thường, đan xen nóng ẩm và mưa liên tục từ đầu năm đến nay, chính là điều kiện tạo môi trường lý tưởng cho muỗi vằn sinh sôi. Đáng lo ngại hơn, sốt xuất huyết tuýp huyết thanh DENV-2 đang chiếm ưu thế, làm tăng nguy cơ xuất hiện nhiều ca nặng,” ông Võ Hải Sơn nhấn mạnh.

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay, một thay đổi quan trọng là sốt xuất huyết Dengue không còn là bệnh của riêng trẻ em - giờ đây, bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể mắc phải. Nếu hơn 10 năm trước có tới 60-70% ca bệnh ở phía Nam là trẻ dưới 15 tuổi, thì nay tỷ lệ mắc giữa trẻ em và người trên 15 tuổi gần như ngang nhau. Nói cách khác, bất kỳ ai trong gia đình cũng có thể mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng phân tích, rào cản lớn nhất của bệnh sốt xuất huyết là do tâm lý chủ quan. Hầu hết người dân đều biết về sốt xuất huyết Dengue, nhưng vẫn nghĩ “đó là chuyện nhà khác,” khi sốt cao thì tự mua thuốc và không ít người trẻ tin rằng bệnh “chẳng nghiêm trọng gì với mình.”

Trong khi đó, sốt xuất huyết Dengue lại diễn tiến trái ngược hoàn toàn với cảm nhận thông thường. Ngày thứ 3 đến thứ 5, khi cơn sốt đã giảm và người bệnh tưởng đã khỏe lại, đây mới chính là giai đoạn có thể nguy hiểm nhất, bệnh dễ trở nặng nhất, với các biến chứng như sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng, suy đa tạng. Sự chủ quan cùng với đặc tính "đánh lừa" này đã khiến không ít ca được phát hiện quá muộn, làm tăng nguy cơ tử vong.

Về chi phí, bác sỹ Hùng cho hay có những ca trong tình trạng nặng phải lọc máu, thở máy có thể tốn tới hàng trăm triệu đồng mỗi ca, cá biệt lên đến 500-600 triệu đồng và tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Bên cạnh đó, bệnh còn tạo gánh nặng cho gia đình người bệnh, nhiều trường hợp cần người thân nghỉ việc dài ngày để túc trực chăm sóc và gây tâm lý lo lắng kéo dài.

“Có những gia đình mất cùng lúc hai người con chỉ trong một mùa dịch vì phát hiện quá muộn. Dù ngành y tế đã nỗ lực hết sức, vẫn có những trường hợp chúng tôi không cứu được các cháu,” Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, cuộc chiến chống sốt xuất huyết Dengue chủ yếu dựa vào kiểm soát véc-tơ truyền bệnh (diệt muỗi, diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn) và giám sát dịch tễ - đây vẫn là nền tảng và tuyến phòng thủ đầu tiên.

Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Tiến sỹ Angela Pratt, các hệ thống cảnh báo sớm ngày càng cải thiện nhờ công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp dự báo xu hướng lây truyền chính xác hơn. Cùng với đó, vaccine trở thành công cụ dự phòng chủ động, giúp giảm nguy cơ mắc và giảm nguy cơ diễn tiến nặng, qua đó giảm gánh nặng điều trị và tử vong.

Ông Võ Hải Sơn cho biết thêm, với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn nhằm làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Song song đó, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát muỗi, truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và từng bước ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo dịch sớm.

WHO đặt mục tiêu tiến tới không còn ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue vào năm 2030. Theo Tiến sỹ Angela Pratt, chìa khóa là thu hẹp khoảng cách giữa thông tin, nhận thức và hành động, thông điệp cần rõ ràng, dễ hiểu, mang tính hành động và đi kèm một hệ thống y tế đủ năng lực./.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/5/2026, thành phố ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2025.