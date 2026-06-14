Thái Lan giải quyết thách thức từ pin xe điện đã qua sử dụng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI) mới đây đã khuyến nghị chính phủ nước này sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chính sách và cơ chế quản lý pin xe điện (EV) nhằm bảo đảm an toàn, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu nguy cơ phát sinh chất thải nguy hại trong tương lai.



Theo TDRI, tiêu chuẩn an toàn đối với pin xe điện tại Thái Lan hiện vẫn mang tính tự nguyện, trong khi một số loại phương tiện điện chưa thuộc diện kiểm định bắt buộc.

Tổ chức này đề xuất nâng cấp tiêu chuẩn hiện hành theo chuẩn quốc tế UN R100 Revision 3 và xem xét áp dụng dưới hình thức bắt buộc để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng.



Ngoài ra, TDRI cũng cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận đối với pin đã qua sử dụng: từ coi đây là chất thải sang xem là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng và tái chế.

Pin đã qua sử dụng và không còn phù hợp cho xe điện có thể được sử dụng trong các hệ thống lưu trữ năng lượng trước khi đưa vào tái chế để thu hồi các khoáng sản có giá trị như lithium, nickel và cobalt.



Các chuyên gia cảnh báo pin lithium là hàng hóa nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ nếu không được quản lý đúng quy trình. Do đó, Thái Lan cần sớm ban hành các tiêu chuẩn về lưu giữ, vận chuyển và xử lý pin thải, đồng thời nghiên cứu áp dụng hệ thống “hộ chiếu pin” (Battery Passport) để theo dõi vòng đời của pin từ sản xuất đến khâu tái chế.



Bên cạnh đó, TDRI cũng đề xuất triển khai cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR. Theo đó, doanh nghiệp phải tham gia thu hồi, tái sử dụng và tái chế pin sau khi hết vòng đời sử dụng.



TDRI nhấn mạnh việc xây dựng ngành công nghiệp tái chế pin không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp tăng cường an ninh tài nguyên, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và tạo động lực phát triển kinh tế tuần hoàn trong dài hạn./.

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