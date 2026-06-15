Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Chiều 15/6, tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cùng Đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị này. Thành công của chuyến thăm sẽ góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng đồng chí Khamphan Phommathat được Đảng, Quốc hội Lào cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp, một lĩnh vực hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh Lào đang tập trung mạnh mẽ vào việc tái cấu trúc bộ máy Chính phủ, hệ thống chính quyền địa phương, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền hiện nay.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả của chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ ngày 7-9/6 vừa qua; kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Lào trong hơn 40 năm qua, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đã phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực pháp luật và tư pháp; góp phần thiết thực vào việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai nội hàm mới “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào, để làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai ngành tư pháp trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị hai Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng; chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai Đảng, hai Chính phủ hoàn thiện hơn về thể chế và pháp luật của mỗi nước; chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các "nút thắt" về cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai Bộ tiếp tục đồng hành trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở mỗi nước; hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực mang tầm nhìn tương lai, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế. Cùng với đó, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào, hợp tác tư pháp biên giới gắn liền với phát triển kinh tế vùng biên ổn định, bền vững.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dành thời gian đón tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat chia sẻ, đây là lần đầu tiên sang thăm, làm việc tại Việt Nam trên cương vị mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Khamphan Phommathat đã thông báo một số nét về tình hình tổ chức thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực pháp luật, tư pháp tại Lào thời gian qua; thông tin về tình hình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Lào và Việt Nam, nhất là việc hai Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 7 lần này. Đây là dịp để ngành Tư pháp hai nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm pháp lý, tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các địa phương, người dân và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, đi lại và hợp tác phát triển vùng biên giới hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào bày tỏ mong muốn các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp tục quan tâm ủng hộ, chỉ đạo để quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp đạt kết quả cao nhất, nhất là trong việc triển khai thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt với Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Bộ, trong đó có việc luân phiên tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào./.

Lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân Việt Nam-Lào làm thước đo cao nhất Tiếp Thủ tướng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý trong quan hệ hợp tác, hai bên cần cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế; lấy hiệu quả thực chất của nhân dân làm thước đo cao nhất