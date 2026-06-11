Phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane (Lào) đã tổ chức tuần tra song phương, kiểm tra đoạn biên giới từ mốc 527 đến 529 thuộc khu vực xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động này nhằm tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Tham gia đợt tuần tra có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan của hai tỉnh và lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng hai bên đã kiểm tra hiện trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới từ mốc 527 đến 529.

Kết quả cho thấy các mốc giới được giữ nguyên trạng, không có dấu hiệu xê dịch hay hư hỏng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, nhân dân hai bên chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Sau khi kiểm tra, lực lượng hai tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Các đại biểu đánh giá thời gian qua, lực lượng chức năng hai tỉnh đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane Đệt Sắc Đa Mạ Ni Khăm ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Hai đồng chí đề nghị các lực lượng bảo vệ biên giới tiếp tục tăng cường hợp tác, duy trì tuần tra song phương, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đồng thời bảo vệ hiệu quả hai vườn di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô.​

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane đã ký biên bản kiểm tra tình hình đường biên, mốc quốc giới và tuần tra song phương.

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới, duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định về quản lý biên giới và cửa khẩu.​

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane 1.000 lít dầu diesel cùng nhiều phần quà phục vụ công tác phối hợp bảo vệ biên giới./.

Việt Nam-Lào tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác Ngày 8/6, các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon; Hãng thông tấn quốc gia Lào; Đài Phát thanh quốc gia Lào… đồng loạt đăng tải bài viết khẳng định quan hệ tốt đẹp Việt-Lào.