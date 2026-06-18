Phát huy vai trò Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc trong hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác

Chiều 18/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với tổng vốn lũy kế đạt 101 tỷ USD tính đến tháng 5/2026; số 2 về hợp tác du lịch với hơn 5 triệu lượt người thăm nhau năm 2025; số 3 về hợp tác thương mại song phương đạt 89 tỷ USD năm 2025; giao lưu nhân dân diễn ra nhộn nhịp với gần 400.000 công dân Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 công dân Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trong giai đoạn Đại sứ Choi Young Sam công tác tại Việt Nam, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là ngoại giao nghị viện và hợp tác giữa Quốc hội hai nước có bước phát triển mới; giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ hai nước được tăng cường. Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước triển khai nhiều hoạt động hợp tác phong phú, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa; đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sỹ hữu nghị, nhóm nữ nghị sỹ; phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận, dự án, chương trình hợp tác quy mô lớn giữa hai nước; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam, cùng với đó sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng Đại sứ Choi Young Sam tiếp tục có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik đã mời thăm chính thức Hàn Quốc để cùng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa cơ quan nghị viện hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ vui mừng và vinh dự trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Trong đó hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển thực chất không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhân dịp này, Đại sứ Choi Young Sam chân thành cảm ơn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan hữu quan Quốc hội Việt Nam đã tích cực quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác; tin tưởng với sự ủng hộ, hỗ trợ của cơ quan nghị viện hai nước, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục vận dụng kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình công tác tại Việt Nam để vun đắp cho quan hệ hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Canada và Hàn Quốc Chiều 18/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.