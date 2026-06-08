Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Lào

Tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và 3 tỉnh Bắc Lào là Xaynhabouly, Luang Prabang và Houaphan vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 5 năm (2022-2026) và đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 tại tỉnh Xaynhabouly, Bắc Lào.

Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Xaynhabouly Phengnilan Khamphanpheng, Bí thư Tỉnh ủy Luang Prabang Bounleun Manivong và Bí thư Tỉnh ủy Houaphan Phoutphan Keovongxay đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đoàn đại biểu đến từ 4 tỉnh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Xaynhabouly Phengnilan Khamphanpheng đã đại diện cho lãnh đạo và nhân dân các dân tộc Lào trong toàn tỉnh Xaynhabouly chúc mừng chuyến thăm và làm việc tại Bắc Lào của đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Ninh, Luang Prabang và Houaphan; đồng thời báo cáo tổng quan tình hình đặc điểm của tỉnh Xaynhabouly cho các đoàn đại biểu tham dự được biết; đánh giá cao các thành tựu mà cấp ủy - ban lãnh đạo và nhân dân cả 4 tỉnh đã cùng nhau hợp tác tổ chức thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Xaynhabouly cũng bày tỏ cảm ơn đối với cấp ủy và người dân tỉnh Quảng Ninh đã giúp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển cơ sở hạ tầng về chính trị, giáo dục, văn hóa-du lịch, đầu tư-thương mại, y tế và ngân sách cho các tỉnh Xaynhabouly, tỉnh Luang Prabang và tỉnh Houaphan; đồng thời có kế hoạch tiếp tục dành sự hỗ trợ thêm trong thời gian tới, nhằm hiện thực hóa đường lối hợp tác của hai Đảng, hai Nhà nước mà Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm mới đây đã thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Xaynhabouly Phengnilan Khamphanpheng cũng đồng thời đề xuất các phương hướng, kế hoạch hợp tác giữa 4 tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường đã báo cáo tóm tắt tình hình tổng quan tiềm năng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh cho các đoàn đại biểu tham dự được biết và đánh giá cao sự hợp tác giữa 4 tỉnh trong giai đoạn vừa qua; nhất trí đối với kế hoạch hợp tác giữa 3 tỉnh Bắc Lào và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, 3 tỉnh Bắc Lào và tỉnh Quảng Ninh đã ký Biên bản hội nghị giữa 4 tỉnh, làm cơ chế quan trọng để 3 tỉnh Bắc Lào và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế-xã hội, thương mại và du lịch ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu./.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đào tạo bậc đại học cho lưu học sinh Lào Cùng với chính sách ưu đãi về học bổng, Quảng Ninh lựa chọn các lĩnh vực đào tạo mà các địa phương của Lào đang có nhu cầu, đảm bảo các lưu học sinh có thể cống hiến, phục vụ tốt nhất cho địa phương.