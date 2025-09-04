Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đào tạo bậc đại học cho lưu học sinh Lào

Ngày 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đoàn do Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chào mừng Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đến thăm Quảng Ninh sau khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại Hà Nội; đồng thời thông tin đến đoàn những thành tựu, kết quả nổi bật tỉnh Quảng Ninh đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh thời gian qua, Quảng Ninh luôn góp phần vun đắp quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào đã đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhất là hỗ trợ phát triển hạ tầng, giáo dục-đào tạo, nguồn nhân lực và hoạt động trao đổi đoàn.

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ đào tạo bậc đại học cho 730 lưu học sinh Lào với tổng số tiền 159 tỷ đồng.

Cùng với chính sách ưu đãi về học bổng, Quảng Ninh cũng lựa chọn các lĩnh vực đào tạo mà các địa phương của Lào đang có nhu cầu, đảm bảo các lưu học sinh sau khi trở lại đất nước làm việc có thể cống hiến, phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của địa phương.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư với các địa phương của Lào. Tỉnh mong muốn Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tiếp tục là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước; đồng thời khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Lào và Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực; góp phần đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của tỉnh Quảng Ninh với các địa phương của Lào trong thời gian qua; đặc biệt là việc hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh. Đây là một trong những minh chứng cho thấy quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam khẳng định thời gian tới, Đoàn sẽ nỗ lực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

