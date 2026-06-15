Chính trị

Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

Ngày 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan khi được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần.

Những hình ảnh về Công chúa Bajrakitiyabha lúc sinh thời. (Nguồn: PR Thai Government)
Những hình ảnh về Công chúa Bajrakitiyabha lúc sinh thời. (Nguồn: PR Thai Government)

Được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần, ngày 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hoàng gia Thái Lan #Công chúa Thái Lan #Điện chia buồn Thái Lan
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