Nhà vua Thái Lan phê chuẩn nội các mới, Thủ tướng kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ

Ngày 31/3, Công báo Hoàng gia Thái Lan đưa tin Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã phê chuẩn nội các mới do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đệ trình.

Hầu hết các vị trí trong nội các thuộc về các thành viên đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin và Thủ tướng Anutin kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.

Cụ thể, các thành viên đảng Bhumjaithai và những người ủng hộ đảng này nắm giữ 32 vị trí trong nội các mới, trong đó có chức Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow tiếp tục tại nhiệm và được chỉ định giữ chức Phó Thủ tướng.

Đáng chú ý, một trong 6 vị trí Phó Thủ tướng của Thái Lan được trao cho ông Yodchanan Wongsawat, ứng cử viên hàng đầu của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước.

Ông Yodchanan kiêm nhiệm cả chức Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Thông tin. Ngoài ông Yodchanan, đảng Pheu Thai còn nắm giữ 8 vị trí bộ trưởng khác trong nội các mới.

Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội nhưng do không đạt đa số tuyệt đối nên đã liên minh với đảng Pheu Thai đứng thứ ba trong Quốc hội. Theo kế hoạch, chính phủ mới sẽ trình bày các quan điểm chính sách trước Quốc hội vào tuần tới./.

