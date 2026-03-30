Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.

Phát biểu tại Phủ Thủ tướng, ông Anutin cho biết nội các dự kiến sẽ bao gồm 36 vị trí, tính cả vị trí Thủ tướng.

Ông cũng bày tỏ tự tin rằng quá trình chuyển giao sẽ diễn ra suôn sẻ, với một số bộ trưởng đương nhiệm có khả năng tiếp tục vị trí hiện tại để đảm bảo tính liên tục.

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình bày bản tuyên bố chính sách trước Quốc hội trong khoảng từ ngày 7-9/4, song thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất các thủ tục của Hoàng gia cũng như lễ tuyên thệ nhậm chức của các bộ trưởng.

Văn kiện này dự kiến dài khoảng 30 trang, tập trung trọng tâm vào chiến lược kích thích kinh tế mang tên "Thái Lan 10 Cộng" (Thailand 10 Plus).

Chương trình hành động của chính phủ mới vạch ra 4 trụ cột chính, bao gồm tăng trưởng toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kích thích kinh tế và quản lý nợ, và phát triển công nghiệp nhằm tạo thu nhập; bên cạnh kế hoạch dự phòng trên 4 lĩnh vực rủi ro chính , bao gồm thiên tai, bất ổn kinh tế, an ninh quốc gia và thách thức xã hội.

Trong một diễn biến liên quan, ông Nakharin Mektrairat, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc thẩm định các ứng viên bộ trưởng, đặc biệt là việc ngày càng chú trọng đến các tiêu chuẩn đạo đức.

Ông Nakharin cho biết quá trình thẩm định các ứng viên nội các có sự phối hợp của nhiều cơ quan, bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Tư pháp, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC), Ủy ban Bầu cử (ECT) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nhằm rà soát kỹ lưỡng hồ sơ tư pháp, tình hình tài chính cũng như các vi phạm đạo đức tiềm tàng của các ứng cử viên./.

Thái Lan: Nội các cam kết tập trung giải quyết căng thẳng biên giới Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia do chính phủ trước đó thành lập không còn cần thiết nữa, vì nội các mới với đầy đủ 36 thành viên đã được trang bị để xử lý vấn đề này.