Thái Lan: Nội các của Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên thệ nhậm chức

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 24/9, tại Dinh thự Amphorn Sathan thuộc Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng nội các của ông đã làm lễ tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

Nội các của Thủ tướng Anutin gồm 36 thành viên đảm nhiệm 41 vị trí, trong đó ông Anutin kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ; 6 Phó Thủ tướng, trong đó 4 Phó Thủ tướng kiêm nhiệm 4 vị trí Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Hợp tác xã, Tài nguyên và Môi trường; 18 Bộ trưởng khác và 11 Thứ trưởng.

Ngay sau lễ nhậm chức, Thủ tướng Anutin đã chủ trì một cuộc họp nội các đặc biệt vào tối cùng ngày để hoàn thiện Tuyên bố chính sách của chính phủ và phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng cùng một số trưởng ngành quan trọng.

Nguồn tin Văn phòng Chính phủ cho biết Tuyên bố chính sách, còn được gọi là “Sách Xanh,” sẽ được trình lên Quốc hội Thái Lan.

Văn kiện dài 8 trang này tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên: kinh tế hộ gia đình, an ninh quốc gia và các vấn đề biên giới, các vấn đề xã hội và các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau khi được thông qua, văn kiện sẽ được gửi đến các nghị sỹ trước bài phát biểu chính sách chính thức.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cho biết việc tuyên bố chính sách của chính phủ mới có thể diễn ra vào ngày 1-2/10 tới, mặc dù ngày chính thức vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự sẵn sàng của chính phủ.

Sau cuộc “ra mắt” tại Quốc hội này, chính phủ mới sẽ chính thức hoạt động trong thời gian dự kiến khoảng 4 tháng trước khi Thủ tướng Anutin tuyên bố giải tán Hạ viện để dọn đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới./.

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách Nội các lên Hoàng gia Danh sách Nội các mới mà Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trình có 36 thành viên, bao gồm các chính trị gia cấp cao, chuyên gia pháp lý và chuyên gia các ngành khác.